Giá vàng hôm nay 15/9: Trụ vững trên đỉnh cao

Giá vàng giảm nhẹ nhưng vẫn được hỗ trợ tốt khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng sẽ bắt đầu lại chu kỳ nới lỏng chính sách vào tuần tới. Lãi suất giảm được dự báo sẽ khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu ngắn hạn giảm, từ đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như kim loại quý.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, cũng cho rằng nếu Fed cắt giảm lãi suất 0,5% thì có thể dễ dàng đẩy giá vàng tuần tới lên trên 3.700 USD/ounce. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng các nhà đầu tư nên kiềm chế sự phấn khích. Bởi vì, thị trường đang chỉ đặt kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25%, nên tất cả phụ thuộc vào biểu đồ chấm được cập nhật - yếu tố có thể quyết định liệu giá vàng có thể tiếp tục đà tăng hay trải qua giai đoạn điều chỉnh.

Theo các chuyên gia, khả năng Fed cắt giảm lãi suất là rất thấp, vì theo công cụ Fedwatch cả CME Group, hiện chỉ có khoảng 6,6% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,5% trong cuộc họp tuần tới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng giảm nhẹ.

Lúc 6h ngày 15/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.639 USD/ounce, giảm 2 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.640 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Cuộc khảo sát hàng tuần của Kitco News về xu hướng tuần tới tiếp tục ghi nhận nhiều ý kiến lạc quan.

Cụ thể, khảo sát Wall Street thu hút 15 nhà phân tích tham gia thì có đến 12 người, chiếm 80% dự báo giá vàng tiếp tục tăng. Ngược lại có 2 người, tương ứng 13% nhận định vàng sẽ quay đầu giảm và duy nhất 1 người cho rằng kim loại quý đi ngang.

Tương tự, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 268 nhà đầu tư cá nhân thì có 174 người, chiếm 65% dự báo giá vàng sẽ tăng. Trong khi đó 46 người, tương ứng 17% nhận định vàng đi xuống và 48 nhà đầu tư còn lại, chiếm 18% nghĩ rằng kim loại quý đi ngang.

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, cho rằng bối cảnh toàn cầu hiện tại không có nhiều thay đổi và sự bất ổn chính sách tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn. “Giá vàng sẽ tăng”, ông nhấn mạnh.

Theo Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, nếu kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tới thành sự thật, vàng chắc chắn sẽ hưởng lợi. Giá cao hơn là điều tất yếu. Tuy nhiên, nếu Ủy ban Thị trường Mở liên bang (FOMC) bất ngờ giữ nguyên lãi suất, thị trường có thể chứng kiến một đợt bán tháo do chốt lời.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, khẳng định chưa có tín hiệu nào cho thấy đợt tăng giá đã kết thúc. Việc giá vàng duy trì sức mạnh bất chấp lạm phát dai dẳng là tín hiệu cho thấy niềm tin của thị trường vào khả năng Fed sẽ sớm chuyển hướng chính sách tiền tệ.

Trong bối cảnh này, vàng tiếp tục được coi là kênh trú ẩn an toàn, với triển vọng giữ vững vùng giá cao trong ngắn hạn.