Giá vàng trong nước giảm gần 4 triệu đồng/lượng

Lúc 9h, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh do giá vàng thế giới sáng nay "bốc hơi" hơn 200 USD/ounce. Cụ thể, sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 4.331 USD/ounce, giảm 209 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới lao dốc khi tiến sát các mức cao nhất lịch sử, do nhà đầu tư tranh thủ chốt lời và thị trường đánh giá rủi ro địa chính trị đang bớt căng thẳng. Ngoài ra, những tín hiệu tích cực ban đầu từ chính quyền Mỹ liên quan đến tiến trình đàm phán hòa bình tại Ukraine cũng tạo ra lực cản nhất định đối với nhu cầu mua vàng trú ẩn.

Giá vàng trong nước giảm mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới biên bản cuộc họp tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, dự kiến công bố trong tuần này, nhằm tìm kiếm tín hiệu về triển vọng lãi suất. Các nhà giao dịch đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm tới, yếu tố thường mang lại lợi thế cho các tài sản không sinh lợi như vàng.

Tuy vậy, các chuyên gia của UBS cảnh báo giá vàng hiện đang giao dịch ở mức cao, tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh nếu Fed bất ngờ chuyển sang lập trường cứng rắn hơn hoặc thị trường ghi nhận dòng vốn rút mạnh khỏi các quỹ ETF vàng.

Trước đó, nhận định về diễn biến của giá vàng trong thời điểm liên tục tăng mạnh, ông Huỳnh Trung Khánh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam - cho biết, rất khó để đưa ra dự báo giá vàng, vì đã tăng lên mức mà ít ai nghĩ đến từ đầu năm. Tuy xu hướng chung của giá vàng từ nay đến cuối năm vẫn là tăng nhưng sẽ có những nhịp điều chỉnh giảm xen kẽ.

Trong bối cảnh này, chuyên gia khuyến cáo: Khi giá vàng tăng cao, thay bằng đổ xô đi mua đuổi thì nhà đầu tư cần phải cân nhắc và thận trọng khi mua vào. Còn nếu muốn tích trữ lúc này thì cũng không nên.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Trí Hiếu từng phân tích: Thời gian qua, vàng đem lại lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Do vậy, việc đầu tư vào vàng lúc này cần tính toán kỹ lưỡng. Nếu mua vàng thì chỉ nên mua để đầu tư dài hạn, còn nếu đầu tư ngắn hạn, "lướt sóng" thì không nên. Nhất là tại thời điểm này, nhà đầu tư không nên vay tiền để đầu tư vàng vì nó vừa tiềm ẩn rủi ro, vừa tạo ra gánh nặng nợ nần rất lớn.

"Nhà đầu tư không nên mua đi bán lại theo kiểu "lướt sóng" vì thời điểm này sẽ rất nguy hiểm. Đồng thời nên phân bổ nguồn lực tài chính của mình ra nhiều kênh. Bên cạnh đó không nên để tâm lý đám đông kích động, chi phối, phải kiểm soát được tâm lý Fomo - hội chứng sợ bỏ lỡ”, ông Hiếu đưa ra lời khuyên.

Còn chuyên gia Nguyễn Quang Huy cho rằng đầu tư vàng không phải là con đường làm giàu nhanh, mà là công cụ phòng hộ rủi ro.

“Giá vàng đang thể hiện tâm lý toàn cầu bất ổn, nhưng nó không phải là nơi duy nhất bạn nên gửi gắm kỳ vọng tài chính. Trong thế giới thay đổi nhanh, người chiến thắng không phải là người nắm giữ tài sản nhiều nhất, mà là người hiểu rõ thị trường và biết mình đang làm gì để tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội nhiều nhất. Vì thế nhà đầu tư đừng 'tất tay' vào vàng khi giá đã lên đỉnh, đặc biệt với vàng SJC, sản phẩm vàng có mức chênh giá quá lớn”, ông Huy nhấn mạnh.

Chuyên gia Lê Xuân Nghĩa cũng khuyến cáo, giá vàng sẽ không tăng giá mãi hoặc giảm mãi mà luôn có điều chỉnh bất ngờ. "Nếu nhà đầu tư xác định mua vàng tích lũy, tiết kiệm lâu dài, không quan tâm tới đầu cơ thì luôn có thể xuống tiền. Vàng hiện tại không phải kênh phù hợp để lướt sóng ngắn hạn", ông Nghĩa nêu quan điểm.