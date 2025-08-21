Giá USD ngân hàng cao nhất lịch sử

(VTC News) -

Hôm nay (21/8), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.273 VND/USD, tăng thêm 10 đồng so với hôm qua và xác lập đỉnh mới. Đây là phiên tăng thứ tư liên tiếp của tỷ giá trung tâm kể từ đầu tuần với tổng mức tăng 24 đồng. So với thời điểm cuối năm 2024, tỷ giá đã tăng gần 3,85% sau gần 8 tháng.

Với biên độ 5%, hiện khung tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 24.009 - 26.536 VND/USD.

Tỷ giá mua - bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước nâng tương ứng lên 24.060 - 26.486 VND/USD.

Giá USD ngân hàng chạm mức cao nhất lịch sử.

Sáng nay, các ngân hàng đồng loạt tăng giá bán USD vượt 26.500 đồng. Theo đó, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.166 - 26.536 đồng /USD, tăng thêm 26 đồng ở chiều mua và 26 đồng ở chiều bán so với hôm qua. So với đầu năm, tỷ giá tại đây đã tăng khoảng 3,8%.

VietinBank cũng điều chỉnh mạnh, đưa giá mua lên mức 26.199 đồng và giá bán 26.536 đồng. BIDV tăng thêm 36 đồng ở cả hai chiều, lên mức 26.196 - 26.536 đồng/USD.

Các ngân hàng lớn như Techcombank, ACB, MB, Eximbank hay Sacombank cũng đồng loạt nâng giá bán USD kịch trần 26.536 đồng/USD.

Tại thị trường tự do, giá USD duy trì ở mức cao kỷ lục, từ 26.520 - 26.600 VND/USD.

Diễn biến tăng mạnh của tỷ giá trong những tuần qua dưới áp lực từ cả các yếu tố trong và ngoài nước.

Một mặt, chính sách tiền tệ đang duy trì ở trạng thái nới lỏng nhằm hỗ trợ tăng trưởng và kích cầu tiêu dùng trong nước.

Mặt khác, chỉ số USD Dollar Index (DXY) hiện dao động quanh 98,3 điểm. Rủi ro từ môi trường thương mại quốc tế còn tương đối bất định dù các mức thuế đối ứng Mỹ áp lên các nước đã được công bố phần nào gây sức ép lên nhu cầu phòng ngừa bằng USD. Dù vậy, kỳ vọng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất vào kỳ họp tới (tháng 9/2025) giúp duy trì niềm tin nhất định trên thị trường.

Tại báo cáo mới công bố, Chứng khoán MBS dự báo tỷ giá USD có thể giảm vào cuối năm khi Fed được kỳ vọng bắt đầu cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, các yếu tố nội tại vẫn sẽ gây áp lực tăng tỷ giá, bao gồm chênh lệch lãi suất USD-VND vẫn tiếp diễn cho dù Fed cắt giảm lãi suất xuống 4%.