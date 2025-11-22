Gia thế 'không phải dạng vừa' của tân Miss Universe 2025

(VTC News) -

Fátima Bosch Fernández - người đẹp 25 tuổi đến từ Mexico vừa đăng quang Miss Universe 2025. Với chiến thắng này, cô mang về vương miện thứ 4 cho đất nước sau Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) và Andrea Meza (2020).

Sau khi giành vương miện, Fátima Bosch trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế. Không chỉ hành trình thi thố hay những tranh cãi quanh kết quả chung cuộc, mà xuất thân và gia thế của tân Hoa hậu Hoàn vũ cũng đặc biệt thu hút sự chú ý của công chúng.

Người đẹp Mexico đăng quang Miss Universe 2025.

Fatima Bosch sinh năm 2000, lớn lên trong một gia đình có nền tảng vững chắc và truyền thống gắn bó với các hoạt động cộng đồng.

Cha cô là kỹ sư chủ chốt của một tập đoàn dầu khí lớn tại Mexico, với gần ba thập kỷ kinh nghiệm. Trong khi đó, mẹ và dì của tân hoa hậu đều từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, tạo nên môi trường nuôi dưỡng đam mê và sự tự tin cho Bosch từ nhỏ.

Tân hoa hậu có 2 người dì từng đăng quang cuộc thi nhan sắc Flor Tabasco (1984 và 2004). Anh trai của cô là kỹ sư công nghiệp, hiện làm cố vấn lập pháp.

Không chỉ xuất thân từ một gia đình có nền tảng vững chắc, Fátima Bosch còn sở hữu học vấn đáng nể.

Cô tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Iberoamericana, sau đó tiếp tục theo học tại Học viện Nghệ thuật Nuova Accademia di Belle Arti (Milan, Italy) và Học viện Lyndon (Vermont, Mỹ), xây dựng nền tảng chuyên môn vững vàng trước khi đến với Miss Universe.

Hiện cô là nhà thiết kế thời trang, sáng lập thương hiệu riêng FABOFE, đồng thời tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và dự án xã hội.

Tân Miss Universe 2025 bên bố mẹ và anh trai.

Ít ai biết rằng Fátima từng được chẩn đoán mắc chứng khó đọc và rối loạn tăng động từ khi còn nhỏ. Những khó khăn này khiến cô phải nhận sự hỗ trợ đặc biệt trong học tập và trở thành mục tiêu bị bắt nạt khi đi học.

Trong cuộc phỏng vấn với Telereportaje tháng 7/2025, người đẹp chia sẻ: "Tôi đã có thời thơ ấu rất khó khăn. Những ngày đi học đầy đau khổ khi bị bạn bè bắt nạt vì học chậm hơn, cần nhiều thời gian hơn để hiểu bài".

Chính những trải nghiệm không mấy êm đềm ấy đã thôi thúc Fátima dành gần một thập kỷ tham gia hoạt động tình nguyện, hỗ trợ trẻ em mắc ung thư tại Bệnh viện Ung thư Tabasco - nơi cô mong muốn trao đi sự động viên mà mình từng thiếu vắng thuở bé.

Với tình yêu thời trang, Fátima tập trung thiết kế sáng tạo từ vật liệu tái chế, kết hợp nghệ thuật với mục đích bảo vệ môi trường. Cô tin thời trang không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà còn là trách nhiệm với hành tinh.

Nàng hậu từng có tuổi thơ bị bắt nạt.

Tại Miss Universe 2025, cô cũng là thí sinh được chú ý nhất vì xảy ra ồn ào với ông Nawat - chủ đơn vị đăng cai tại lễ trao sash (dải băng đeo công nhận vai trò thí sinh).

Ông Nawat công khai khiển trách Fátima vì cho rằng cô không đăng tải đầy đủ nội dung quảng bá Thái Lan, thậm chí dùng lời lẽ bị cho là ám chỉ cô “ngốc nghếch”. Tuy nhiên, phía ông Nawat phủ nhận, khẳng định ông chỉ cáo buộc người đẹp Mexico gây “thiệt hại”.

Khi Fátima Bosch phản kháng trước những lời lẽ chỉ trích này, ông Nawat gọi bảo vệ để dẫn cô ra khỏi phòng. Các thí sinh khác sau đó đứng lên và rời đi để ủng hộ cô.

BTC Miss Universe nhanh chóng phản ứng, lên án hành vi của ông Nawat, đình chỉ lễ trao sash và hạn chế vai trò của ông. Ông Nawat sau đó xin lỗi công khai tại lễ chào mừng. Đứng trước lựa chọn rút lui hay tiếp tục, Fátima đã cân nhắc và quyết định trở lại đường đua. Quyết định này giúp cô nhận được làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả quốc tế.

Tại đêm chung kết, tân Miss Universe đã có câu trả lời cuối cùng về cách trao quyền cho phụ nữ trẻ chạm đến trái tim mọi người: "Hãy tin vào sức mạnh của sự chân thực. Hãy tin vào bản thân, ước mơ của bạn quan trọng, trái tim bạn cũng vậy. Đừng bao giờ để ai khiến bạn nghi ngờ giá trị mình, bởi bạn đáng giá tất cả. Bạn mạnh mẽ và tiếng nói bạn cần được lắng nghe".