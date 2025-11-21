Hương Giang trượt top 30 Miss Universe 2025

(VTC News) -

Chung kết Miss Universe 2025 diễn ra vào 8h ngày 21/11 tại Thái Lan, với màn tranh tài của hơn 120 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới và vùng lãnh thổ. Hương Giang - đại diện Việt Nam gây tiếc nuối khi không có tên trong top 30.

Danh sách 30 người đẹp được đi tiếp gồm Ấn Độ, Guadeloupe, Trung Quốc, Thái Lan, Cộng hòa Dominica, Brazil, Rwanda, Codiva, Colombia, Hà Lan, Cuba, Bangladesh, Nhật Bản, Puerto Rico, Mỹ, Mexico, Philippines, Zimbabwe, Costa Rica, Malta, Chile, Canada, Latvia, Croatia, Venezuela, Guatemala, Palestin, Nicaragua, Pháp và Paraguay.

Việc Hương Giang không được đi tiếp khiến khán giả quê nhà tiếc nuối vì cô được xem là một chiến binh mạnh của Việt Nam.

Hương Giang hô vang "Việt Nam" chào sân tại Chung kết Miss Universe.

Tại Miss Universe 2025, Hương Giang gây chú ý khi trở thành thí sinh chuyển giới châu Á đầu tiên tham gia cuộc thi. Miss Universe cho phép thí sinh chuyển giới dự thi từ năm 2013, với đại diện đầu tiên là Hoa hậu Tây Ban Nha Angela Ponce.

Trong suốt gần 1 tháng thi đấu ở Thái Lan, Hương Giang đã thể hiện phong độ ổn định, nhận được nhiều lời khen từ khán giả quốc tế về nhan sắc, phong cách thời trang, sự chuyên nghiệp và thân thiện. Cô cũng nổi bật với thế mạnh giao tiếp và kỹ năng catwalk.

Trong đêm bán kết, cô được đánh giá cao bởi phần trình diễn tự tin, duyên dáng. Bên cạnh đó, người đẹp Việt Nam vào top 3 hạng mục Beyond the Crown (Dự án xã hội ý nghĩa) với 233.130 lượt bình chọn trên fanpage chính thức của cuộc thi.

Hương Giang có hành trình đáng nhớ tại cuộc thi.

Nguyễn Hương Giang sinh năm 1991 tại Hà Nội. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp với vai trò ca sĩ sau thành tích Top 4 Vietnam Idol 2012. Năm 2018, cô đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Thành tích này được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của người đẹp 9X khi cô trở thành tên tuổi được săn đón, tham gia nhiều chương trình truyền hình ăn khách lúc bấy giờ.

Trong sự nghiệp, Hương Giang từng vướng ồn ào khiến cô có quãng thời gian kín tiếng. Sau đó, nàng hậu trở lại với vai trò nhà sản xuất, huấn luyện viên cho nhiều show thực tế về người mẫu, hoa hậu.

Những năm qua, Hương Giang không ngại thử sức với những địa hạt mới, khẳng định hình ảnh nghệ sĩ đa năng.

Miss Universe được xem là đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh, tổ chức lần đầu năm 1952. Miss Universe được 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức này chấp nhận phụ nữ chuyển giới, đã kết hôn và làm mẹ vẫn có thể đăng ký dự thi.