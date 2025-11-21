(VTC News) -

Chung kết Miss Universe 2025 vừa diễn ra tại Thái Lan. Vượt qua hơn 120 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới và vùng lãnh thổ, đại diện Mexico xuất sắc giành chiến thắng.

Danh hiệu á hậu 1 thuộc về người đẹp Thái Lan, á hậu 2 là Venezuela, á hậu 3 trao cho người đẹp Philippines và á hậu 4 là Bờ biển Ngà.

Phần thi ứng xử của người đẹp Mexico - Fátima Bosch.

Tân Miss Universe tên Fátima Bosch sinh năm 2000, là người mẫu và nhà thiết kế thời trang tại Mexico. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2025 vào tháng 9. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Universidad Iberoamericana, chuyên ngành Thiết kế thời trang và may mặc.

Sở hữu chiều cao 1,74m và gương mặt đẹp, Fátima được đánh giá là một trong những thí sinh mạnh của mùa giải.

Tại đêm chung kết, khi được hỏi sẽ làm gì để phát huy danh hiệu tốt nhất giúp các cô gái trẻ nếu đăng quang, đại diện Mexico trả lời: "Các bạn hãy tin vào sức mạnh của sự trung thực và đừng để ai khiến bạn sụp đổ. Bạn xứng đáng, bạn mạnh mẽ và tiếng nói của bạn cần được lắng nghe".

Người đẹp Mexico đăng quang Miss Universe 2025.

Hương Giang - đại diện Việt Nam gây tiếc nuối khi không có tên trong top 30. Việc Hương Giang không được đi tiếp khiến khán giả quê nhà tiếc nuối, vì cô được xem là chiến binh mạnh của Việt Nam.

Tại Miss Universe 2025, Hương Giang gây chú ý khi trở thành thí sinh chuyển giới châu Á đầu tiên tham gia cuộc thi. Miss Universe cho phép thí sinh chuyển giới dự thi từ năm 2013, với đại diện đầu tiên là Hoa hậu Tây Ban Nha Angela Ponce.

Trong suốt gần 1 tháng thi đấu ở Thái Lan, Hương Giang thể hiện phong độ ổn định, nhận được nhiều lời khen từ khán giả quốc tế về nhan sắc, phong cách thời trang, sự chuyên nghiệp và thân thiện. Cô cũng nổi bật với thế mạnh giao tiếp và kỹ năng catwalk.

Trong đêm bán kết, cô được đánh giá cao bởi phần trình diễn tự tin, duyên dáng. Bên cạnh đó, người đẹp Việt Nam vào top 3 hạng mục Beyond the Crown (Dự án xã hội ý nghĩa) với 233.130 lượt bình chọn trên fanpage chính thức của cuộc thi.

Hương Giang tiếc nuối khi không có tên trong top 30.

Miss Universe được xem là đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh, tổ chức lần đầu năm 1952. Miss Universe được 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng.

Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ.

Từ năm 2023, tổ chức này chấp nhận phụ nữ chuyển giới, đã kết hôn và làm mẹ vẫn có thể đăng ký dự thi.