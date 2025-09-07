Giá nhà tăng cao, chung cư sở hữu có thời hạn đắt khách

(VTC News) -

Vài năm gần đây, căn hộ chung cư có thời hạn sở hữu 50 năm dần hút được lượng lớn khách hàng trên thị trường Hà Nội. Điển hình như chung cư The Nosta 90 Đường Láng chung cư Rose Town, chung cư MHDI, chung cư Phương Đông Green hay dự án chung cư cao tầng Hasco trên địa bàn thành phố.

Thực tế cho thấy, những căn hộ sở hữu có thời hạn (thường khoảng 50 năm) có mức giá bán không quá cao, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều người, khả năng thanh khoản cao và cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn. Theo đó, những căn hộ 50 năm có giá bán hợp lý, thường rẻ từ 25-30% so với những dự án sở hữu lâu dài cùng khu vực và phân khúc.

Giá rẻ hơn là do chủ đầu tư nộp tiền thuê đất một lần cho cả chu kỳ thuê 50 năm chỉ bằng khoảng 80% tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ổn định lâu dài.

Theo khảo sát mặt bằng chung giá bán căn hộ ở khu vực đường Nguyễn Tuân (Hà Nội) đang ở mức khoảng trên 100 triệu đồng/m2. Trong khi đó, căn hộ có thời hạn sử dụng 50 năm lại được rao bán với giá khoảng 70 triệu đồng/m2, do vậy những căn hộ tại dự án này vẫn luôn hút khách.

Hay tại phường Hà Đông (Hà Nội), một dự án có thời hạn sử dụng 50 năm giá chỉ khoảng 40 triệu đồng/m², nhưng căn hộ lâu dài cùng dự án lại có giá 65-80 triệu đồng/m².

Giá chung cư tại Hà Nội tăng quá cao, nên để có được căn hộ ở khu vực trung tâm Hà Nội, nhiều khách hàng chấp nhận mua căn hộ chung cư có thời hạn 50 năm vì mức giá phù hợp với đa số khả năng tài chính của nhiều người.

Chị Đặng Ánh Hồng (quê Hải Phòng) chia sẻ, đầu năm 2024 vợ chồng chị quyết định mua căn hộ chung cư để ổn định cuộc sống tại Hà Nội. Sau khi đi tìm hiểu một vài dự án, anh chị tìm được một vài căn ưng ý. Tuy nhiên, do khả năng tài chính nên vợ chồng chị không dễ mua được nhà ở khu vực trung tâm.

Nhiều chung cư sở hữu 50 năm hút khách. (Ảnh minh hoạ).

Thời điểm đó, chị được môi giới bất động sản giới thiệu loại hình căn hộ 50 năm tại một dự án ở quận Thanh Xuân. Dự án này gồm 3 toà chung cư, trong đó 2 toà có sổ hồng lâu dài, giá trên dưới 80 triệu đồng/m2.

Còn toà chung cư có hạn 50 năm, mức giá rẻ hơn hẳn, chỉ 55-60 triệu đồng/m2. Trước đây, toà này được cấp phép làm văn phòng, sau đó chủ đầu tư chuyển đổi công năng. Sau khi bàn với chồng, chị Hồng quyết định mua căn hộ chung cư thời hạn sở hữu 50 năm.

"Thực tế các tòa đều được thừa hưởng các tiện ích chung của dự án, chỉ khác về thời hạn sở hữu. Gia đình đang không đủ tài chính nên cứ mua đã rồi sau này có tiền thì chuyển đổi sau", chị Hồng nói.

Tương tự, chị Lê Thuỳ Linh (quê Ninh Bình) cũng chia sẻ, cuối năm 2024, sau nhiều lần cân nhắc, vợ chồng chị quyết định mua căn hộ 50 năm ở Hà Đông.

“Trong cùng một dự án, tòa lâu dài giá trên 65 triệu đồng/m², còn tòa 50 năm chỉ 40 triệu đồng/m². Các tiện ích đều giống nhau, chỉ khác thời hạn sở hữu. Với điều kiện tài chính hiện tại, chúng tôi chọn, hay đúng hơn là phải chấp nhận phương án vừa sức trước”, chị Linh chia sẻ.

Anh Trần Văn Đoàn, một môi giới nhà đất lâu năm tại Hà Nội cho biết, thực tế trên thị trường số lượng căn hộ thời hạn sở hữu 50 năm không có nhiều và đang được nhiều người quan tâm tìm kiếm.

Theo anh Đoàn, giá bán căn hộ thời hạn sở hữu 50 năm thường thấp hơn nhiều so với căn hộ lâu dài tại cũng 1 dự án.

"Trước đây, nhiều người thường e ngại mua loại hình căn hộ này. Nhưng khoảng 3 năm trở lại đây, khi giá nhà tăng quá cao, loại hình này lại được nhiều người tìm mua vì mức giá hợp lý hơn, trong khi các tiện ích cũng như vị trí lại tương tự như các căn hộ sở hữu lâu dài", anh Đoàn cho hay.

Hút khách nhờ giá rẻ

Chia sẻ về xu hướng này, ông Nguyễn Thế Điệp – Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, cho rằng căn hộ sở hữu có thời hạn rõ ràng có ưu thế về giá bán, nhưng cũng tồn tại hạn chế về pháp lý khiến việc bán lại không dễ, việc thế chấp ngân hàng cũng khó khăn hơn.

Tuy nhiên, với bối cảnh lương không theo kịp giá nhà, phân khúc này đang dần trở thành xu hướng tất yếu ở đô thị lớn.

“Không ít người trẻ coi đây là giải pháp trung gian, mua căn hộ có thời hạn để ở trong 20–30 năm, sau đó tích lũy thêm để đổi sang sản phẩm khác. Thực tế, đây vẫn là lựa chọn an cư phù hợp với khả năng hiện tại”, ông Điệp nhận định.

Theo ông Giang Anh Tuấn - Giám đốc sàn bất động sản Tuấn Anh, trước đây, các chung cư sở hữu 50 năm thường được ít người quan tâm vì đa số người dân có tâm lý coi nhà ở, trong đó có căn hộ chung cư là tài sản có giá trị lớn dùng để sinh sống, an cư, thụ hưởng và tích lũy. Căn hộ nhà chung cư có thể cho thuê, sử dụng nhà ở hoặc làm tài sản cầm cố, thế chấp để tạo vốn làm ăn.

Tuy nhiên, những năm gần đây, khi giá chung cư sở hữu lâu dài tăng quá cao đã khiến loại hình này được nhiều khách hàng quan tâm vì mức giá rẻ hơn hẳn.

Có thể thấy, mặt bằng giá của các căn hộ sở hữu lâu dài tại Hà Nội đang ở ngưỡng cao, hiện đã chạm mức 70-100 triệu đồng/m², gấp đôi so với 3 năm trước. Một số dự án cao cấp còn vượt mốc 110 triệu đồng/m². Mức giá này đã vượt xa khả năng chi trả của đại đa số người dân.

Trong khi đó, căn hộ chung cư có thời hạn sở hữu 50 năm lại mức giá thấp hơn căn hộ lâu dài đến 20-30 triệu đồng/m², vì vậy, dòng sản phẩm này được nhiều gia đình trẻ săn đón.

"Nhiều người chỉ mong có được một nơi an cư ổn định, mà không phải nay đây mai đó, nên các căn hộ chung cư sở hữu 50 năm này là lựa chọn phù hợp trong khả năng tài chính của nhiều gia đình", ông Tuấn cho hay.