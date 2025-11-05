Gia Lai lập Sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo ứng phó với bão Kalmaegi

(VTC News) -

Sáng 5/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai thành lập Sở Chỉ huy tiền phương và phân công các lãnh đạo tỉnh, sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.

UBND tỉnh Gia Lai họp trực tuyến với lãnh đạo các xã, phường công tác ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) sáng nay.

Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại phường An Nhơn do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn - Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban gồm: ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc CA tỉnh. Trưởng Sở Chỉ huy tiền phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Địa bàn các phường khu vực Quy Nhơn do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo; Địa bàn các xã khu vực An Lão do ông Trương Văn Đạt - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Các xã khu vực Hoài Ân do ông Đặng Vĩnh Sơn - Trưởng ban Nội chính Tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo; Địa bàn các xã khu vực Phù Cát do ông Mai Việt Trung - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi, chỉ đạo; Địa bàn các xã khu vực Tây Sơn do ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Địa bàn các xã khu vực Vĩnh Thạnh do ông Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Địa bàn các phường khu vực Hoài Nhơn do ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Địa bàn các xã khu vực Phù Mỹ do ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo; Địa bàn các xã khu vực Tuy Phước do ông Dương Mah Tiệp- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Địa bàn các xã khu vực Vân Canh do ông Trần Cang - Giám đốc Sở Tài chính trực tiếp theo dõi, chỉ đạo; Địa bàn các xã khu vực Gia Lai Tây do đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

Lực lượng quân đội cơ động phương tiện, trang thiết bị ứng phó bão số 13.

Sở Chỉ huy tiền phương tỉnh Gia Lai có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó bão số 13 tại địa bàn trọng điểm; duy trì trực chỉ huy 24/24 giờ; tiếp nhận báo cáo từ các Tổ phụ trách địa bàn và các sở, ngành; tổng hợp, tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý tình huống khẩn cấp; điều phối lực lượng, phương tiện; báo cáo nhanh định kỳ và đột xuất về Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Các Tổ phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm chủ động xuống địa bàn ngay khi được phân công; kiểm tra việc sơ tán dân, bảo vệ hồ đập; đôn đốc thực hiện phương án “4 tại chỗ”; duy trì liên lạc thường xuyên với Sở Chỉ huy tiền phương, báo cáo định kỳ (7 giờ sáng, 14 giờ chiều và 20 giờ tối) và đột xuất khi có tình huống bất thường.

Trưởng Sở Chỉ huy tiền phương và các Tổ phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống bão tại địa phương được phân công phụ trách.

Lực lượng quân đội tỉnh Gia Lai chuẩn bị sẵn sàng để cơ động xuống các địa bàn xung yếu, hỗ trợ người dân phòng chống bão cuồng phong Kalmaegi.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất trong phòng, chống bão số 13. Các địa phương rà soát toàn bộ hệ thống hồ, đập, chủ động phương án xả lũ an toàn, đồng thời kiên quyết di dời người dân ở 3 khu vực trọng điểm: vùng ven biển, khu vực có khả năng ngập sâu và vùng có nguy cơ sạt lở.

Người đứng đầu UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, chính quyền phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết cho người dân trong thời gian bão, lũ diễn ra. Tiền mất bao nhiêu cũng được, miễn an toàn cho dân, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng kiên quyết đưa người dân đến nơi an toàn, không để ai ở lại vùng nguy hiểm.

"Các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp làm tốt công tác di dời người dân ở vùng nguy hiểm. Tinh thần thực hiện là cương quyết và cưỡng chế đối với những trường hợp không chấp hành”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai chỉ đạo địa phương với tinh thần quyết liệt ứng phó cơn bão số 13.

Theo dự kiến tỉnh Gia Lai sẽ di dời hơn 100.000 hộ với khoảng 350.000 người và chi khoảng 70 - 80 tỷ đồng để hỗ trợ. Cụ thể tỉnh sẽ hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày đối với người dân di dời xen kẽ và 20.000 đồng/người/ngày cho các hộ dân tiếp nhận. Trường hợp di dời tập trung, người dân sẽ được bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm và nước uống.