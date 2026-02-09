Giá hoa vạn thọ, xôi chè ít biến động, khách tranh thủ sắm lễ cúng ông Táo sớm
22 tháng Chạp, thị trường đồ cúng ông Công ông Táo như hoa vạn thọ, xôi chè tại các chợ truyền thống ở TP.HCM giá ổn định, nhiều người tranh thủ mua đồ cúng từ sớm.
Loại nhỏ nhất được bán với giá 20.000 đồng/3 con. Tuỳ vào kích thước, giá cá chép có thể lên tới 60.000 đồng - 80.000 đồng/con.
Ngoài ra cũng có nhiều bà nội trợ đặt mua online nên không khí mua sắm tại các chợ truyền có phần trầm lắng hơn. Chị Phan Nga (ngụ phường Tam Bình) cho hay: "Hiện có nhiều tiệm bán đồ cúng bán online với combo đầy đủ tầm 300.000 đồng nên tôi đặt hàng luôn cho tiện. Mình cũng yêu cầu họ giao ngày giờ phù hợp, tranh thủ cúng sớm vào tối nay".
