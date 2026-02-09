Giá cá chép tiễn Ông công ông Táo giảm, chợ lớn nhất Hà Nội vẫn vắng khách mua

Nhiều tiểu thương cũng cho biết, mọi năm thời điểm này chợ tấp nập cả ngày lẫn đêm. Nhưng năm nay sức mua giảm hẳn nên thương lái cũng dè dặt khi thu gom. "Người dân hiện có xu hướng không mua cá nữa mà lựa chọn đốt cá giấy để tiết kiệm chi tiêu. Ngoài ra, thời tiết mưa rét mấy hôm nay cũng khiến người dân ngại đi chợ", bà Thu Lý bán cá ở chợ Yên Sở nói.