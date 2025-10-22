Giá giảm sốc, tiệm vàng ở TP.HCM tấp nập khách, mỗi người được mua tối đa 2 chỉ

(VTC News) -

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News tại TP.HCM trong sáng nay 22/10, không khí tại một số cửa hàng vàng vẫn nhộn nhịp như những ngày cao điểm. Tuy nhiên, lượng khách mang vàng đến bán đã có xu hướng tăng lên.

Lượng khách đến bán vàng tại các tiệm vàng có xu hướng tăng trong sáng nay.

Anh Văn Thành (phường Bình Trưng, TP.HCM) cho biết: “Tối qua thấy giá vàng thế giới giảm mạnh nên tôi nghĩ vàng trong nước sáng nay sẽ giảm nên tranh thủ chạy qua bán mấy chỉ, chứ sợ giá sẽ còn giảm”.

Khi giá vàng giảm mạnh, tâm lý chung của người dân là lo sợ sẽ còn giảm tiếp nên họ tranh thủ bán ra. Nhưng chiều mua vẫn chiếm ưu thế, vì phần lớn khách hàng có tâm lý giữ vàng dài hạn.

Tại tiệm vàng Mi Hồng (phường Gia Định, TP.HCM), giá vàng lúc 9h sáng nay là 14.850.000 đồng/lượng, giảm khoảng 400.000 đồng so với chiều hôm qua. Dù vậy, theo đại diện cửa hàng, lượng khách đến mua vàng vẫn đông hơn so với lượng người bán.

Vẫn còn rất đông người dân xếp hàng để chờ tới lượt mua vàng.

“Nhu cầu mua vàng nhẫn của người dân vẫn rất lớn. Trung bình mỗi ngày, cửa hàng đón khoảng 500-600 lượt khách đến xếp hàng chờ mua. Hôm nay, mỗi người được phép mua 2 chỉ, thay vì chỉ 1 chỉ như những ngày trước”, đại diện tiệm vàng Mi Hồng cho biết.

Nguyên nhân của việc nới hạn mức mua, theo tiệm Mi Hồng, là do doanh nghiệp đã bổ sung thêm được nguồn hàng từ việc phân kim và sản xuất lại, nên có thể bán ra nhiều hơn. Những ngày trước, tiệm buộc phải bán cầm chừng để chia đều cơ hội mua vàng cho khách hàng. Hiện nguồn cung đã dồi dào hơn, nên khách có thể mua được nhiều hơn.

Chị Phi Yến (phường An Khánh, TP.HCM), một khách hàng trung thành của Mi Hồng cho biết suốt nửa tháng qua, chị hầu như ngày nào cũng dậy từ 3-4 giờ sáng để xếp hàng mua vàng.

“Giá vàng hôm nay giảm mạnh, thấp hơn khoảng 4 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Dù vậy, tôi vẫn mua thêm để tích lũy dài hạn. Trước đây, mỗi người chỉ được mua một chỉ nên phải đi nhiều lần. Dù giá có biến động, tôi vẫn mua đều, vì nghĩ rằng giữ vàng lâu dài sẽ không lỗ”, chị Yến nói.

Tại tiệm vàng Mi Hồng (TP.HCM), mỗi khách được mua 2 chỉ vàng.

Còn tại công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC (phường Bàn Cờ, TP.HCM), ngay từ sáng sớm, người dân đã có mặt trước cửa hàng, nhưng sản phẩm vàng nhẫn nhanh chóng hết sạch. SJC thông báo mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 3 phân vàng trong ngày 22/10. Nhiều ngày qua, công ty này liên tục phải treo biển “Ngưng nhận khách giao dịch vàng nhẫn” từ sớm vì hết hàng.

Đại diện một cửa hàng kinh doanh vàng cho biết, tâm lý người dân hiện chia làm hai nhóm rõ rệt: một bên lo ngại giá còn giảm nên bán ra, bên còn lại coi đợt điều chỉnh này là cơ hội mua tích trữ. Nhiều khách hàng mua vàng với suy nghĩ đầu tư dài hạn, ít bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn. Họ cho rằng giá giảm mạnh hôm nay có thể chỉ là bước điều chỉnh tạm thời.

SJC thông báo ngưng nhận khách giao dịch vàng nhẫn ngay từ sáng.

Trong bối cảnh nguồn cung vàng miếng trong nước vẫn hạn chế, nhiều tiệm vàng phải giới hạn lượng bán ra, khiến tâm lý người dân càng nóng ruột. Một số người không mua được vàng ở các điểm chính thống đã chuyển sang tìm mua qua các kênh mạng xã hội hoặc “chợ đen”, làm dấy lên lo ngại về rủi ro giao dịch và an toàn tài sản.

Theo chuyên gia tài chính Trần Duy Phương, đợt giảm mạnh lần này là hệ quả của việc giá vàng thế giới hạ nhiệt sau chuỗi tăng sốc. “Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 1.800 USD/ounce, mức tăng quá nhanh, tạo nguy cơ hình thành bong bóng. Khi các yếu tố bất ổn kinh tế toàn cầu đã phản ánh hết vào giá, khả năng điều chỉnh giảm là rất cao”, chuyên gia phân tích.

Ông Phương cũng cho biết, việc nhập khẩu vàng theo nghị định mới của Nhà nước vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục, nên nguồn cung trong nước chưa thể cải thiện ngay. Nếu thuận lợi, nhanh nhất phải tới tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2026, lượng vàng nhập khẩu mới có thể về kịp để bổ sung cho thị trường. Trước thời điểm đó, nguồn cung vẫn sẽ khan hiếm, khiến thị trường trong nước dễ biến động.

Theo các chuyên gia, từ nay đến Tết Nguyên đán, giá vàng trong nước có thể còn lên xuống thất thường do chênh lệch lớn với giá vàng thế giới, cùng tâm lý tích trữ vàng của người dân. Tuy nhiên, sau Tết, khi nguồn vàng nhập khẩu được bơm vào thị trường và giá thế giới ổn định trở lại, chênh lệch sẽ dần thu hẹp. Thị trường vàng Việt Nam khi đó mới thực sự trở lại trạng thái cân bằng.