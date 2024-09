Gia đình văn hóa 3 năm liên tục ở Hội An được đón khách trải nghiệm sống phố cổ

(VTC News) -

Ngày 15/9, UBND thành phố Hội An đã ban hành thông báo điều chỉnh quy định tổ chức triển khai thí điểm mô hình lưu trú trải nghiệm cùng cư dân Phố cổ Hội An.

Mô hình sẽ được thực hiện trong khu vực phố cổ Hội An. Ưu tiên nhà trong kiệt, hẻm khu vực I và những khu vực tiệm cận, liền kề với khu vực I. Mô hình tập trung ở các phường: Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong.

Quy định mới của UBND thành phố Hội An, chủ thể kinh doanh mô hình này là cư dân bản địa Hội An, có địa chỉ thường trú và sinh sống thực tế tại ngôi nhà dự kiến tổ chức hoạt động; được tặng Giấy khen Gia đình văn hóa tiêu biểu cấp xã, phường trở lên và có uy tín trong cộng đồng tại địa phương hoặc được công nhận Gia đình văn hóa 3 năm liên tục.

Du khách đổ về Hội An trong dịp 2/9. (Ảnh: T.B)

Ưu tiên, khuyến khích hộ gia đình có tổ chức cuộc sống gắn liền với hoạt động sản xuất - kinh doanh các ngành, nghề truyền thống; có các hoạt động sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật… để du khách tham gia trải nghiệm.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Hội An, với mô hình này, du khách có thêm nhiều cơ hội trải nghiệm cuộc sống cùng người dân phố cổ Hội An. Thành phố kỳ vọng đây sẽ là sản phẩm văn hóa, du lịch độc đáo, riêng có của Hội An.

Trước đó, ngày 7/5, UBND thành phố Hội An ban hành thông báo số về một số quy định tổ chức triển khai thí điểm mô hình lưu trú trải nghiệm cùng cư dân Phố cổ Hội An.

Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai, việc lựa chọn các hộ dân đáp ứng được những yêu cầu, quy định của thành phố đăng ký tham gia loại hình dịch vụ này đã phát sinh một số nội dung chưa thật sự phù hợp.