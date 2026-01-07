Gia đình trái dấu tập 18: Ông Phi sốc nặng khi bất ngờ có 'con rơi'

(VTC News) -

Trích đoạn "Gia đình trái dấu" tập 18.

Ở tập trước, Dương (Quỳnh Trang) liên tục bị Khải nhắn tin đe doạ. Nếu Dương không chấp nhận yêu cầu của Khải thì những hình ảnh nhạy cảm sẽ bị tung ra. Điều này khiến Dương lo sợ và hoảng loạn. Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) thấy con gái khóc lóc nên gặng hỏi. Dương oà khóc nức nở cầu cứu mẹ tìm cách giúp mình.

Sau khi biết con gái gặp chuyện, bà Ánh cùng cả nhà đưa Dương tới công an để trình báo sự việc. Cuối cùng Dương cũng nhận ra chỉ có gia đình mới có thể giúp mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Trong Gia đình trái dấu tập 18 lên sóng tối 7/1, sóng gió lại một lần nữa ập tới gia đình ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) và bà Ánh. Trong lúc tới thăm một người đồng nghiệp vừa qua đời, ông Phi chia sẻ câu chuyện kỷ niệm của mình với con gái của người bạn này. Theo đó, ông Phi và người đồng nghiệp này từng làm một dự án chung trên Cao Bằng, tuy nhiên sau đó cả hai không còn cơ hội gặp lại.

Nghe xong câu chuyện này, cô bé liền nhớ lại những lời mẹ dặn trước đây và bất ngờ gọi ông Phi là bố. Với một người đàn ông hơn 50 tuổi mới về hưu non, đang ở nhà nội trợ, vợ nuôi, điều này khiến ông Phi như chết lặng.

Ông Phi bật ngửa khi có "con rơi".

Ở một diễn biến khác, bà Ánh vẫn chưa biết chuyện nên rất tự hào về người chồng của mình. Bà tự hào khoe được mọi người ngưỡng mộ vì có một gia đình hoàn hảo.

Tự đánh giá về bản thân mình, bà Ánh nói mình đang rất viên mãn với số điểm 8/10 cho sự nghiệp, 9/10 cho con cái, riêng chồng được đánh giá 11/10. Thấy vợ hạnh phúc và tự hào về tổ ấm của mình càng khiến ông Phi lo lắng khi bất ngờ có một cô con gái "trên trời rơi xuống".

Bà Ánh vẫn tự hào về người chồng hoàn hảo của mình.

Giờ tình cảnh bố Phi thế này rồi thì chuyện cưới xin của Đức và Vân có vẻ càng xa vời, ngay cả khi chứng minh được sự tự lập thì cũng phải vượt qua muôn vàn thử thách.

Khi nghe Đức muốn dồn hết tiền đầu tư tiếp cho việc kinh doanh, Vân không đồng ý vì muốn lấy tiền trả bà Ánh. Vân khẳng định muốn cho gia đình thấy mình có thể tự lập và làm cho bố Đức phải chấp nhận chuyện cưới xin của cả hai một cách "tâm phục khẩu phục".

Tập 17 phim Gia đình trái dấu sẽ lên sóng vào 20h tối 7/1 trên kênh VTV3.