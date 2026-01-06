Gia đình trái dấu tập 17: Dương cầu cứu mẹ khi bị đe dọa bằng ảnh nhạy cảm

(VTC News) -

Trích đoạn tập 17 "Gia đình trái dấu".

Ở tâp trước, "trai đểu" Khải tìm mọi cách để thuyết phục Dương tham gia dự án cùng với mình và nhóm bạn. Dù Tuấn (Thái Vũ) cảnh báo nhưng Dương vẫn tự tin rằng mình thông minh, "đầu có sỏi" nên Khải không thể lừa được.

Tuy nhiên, khi đưa Dương vào phòng nghỉ, Khải đã lén pha thuốc mê vào nước cam. Dương không chút đề phòng và rơi vào bẫy của tên sở khanh. Trong lúc giở trò đồi bại với Dương, Tuấn nhanh chóng có mặt để giải cứu cô. Tuy nhiên vụ việc vẫn khiến cho Dương bị ám ảnh. Ngoài ra, Dương cũng không hề hay biết Khải đã dùng điện thoại chụp lại những hình ảnh nhạy cảm lúc cô đang hôn mê.

Trong Gia đình trái dấu tập 17 lên sóng tối 6/1, Dương liên tục bị Khải nhắn tin đe doạ. Theo lời Khải, nếu cô không chấp nhận yêu anh thì những hình ảnh nhạy cảm sẽ bị tung ra. Điều này khiến Dương ngày càng hoảng loạn.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nhanh chóng phát hiện biểu hiện lạ của con gái nên gặng hỏi. Nhìn thấy mẹ, Dương oà khóc nức nở cầu cứu tìm cách giúp mình.

Dương cầu cứu mẹ khi bị đe dạo bằng ảnh nóng.

Ở diễn biến khác, bà Ánh tâm sự với ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) về việc bị gây khó dễ ở phòng tập, buộc phải tìm địa điểm mới để mở lớp. Ông tức giận khi vợ bị ức hiếp, đòi đứng lên tìm lại công lý. Tuy nhiên bà Ánh khuyên chồng "coi như xui", tìm chỗ khác để yên tâm làm việc.

Trong khi đó, ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) cũng tỏ ra thương cảm khi "bà thông gia tương lai" gặp chuyện không may. Biết bố còn một căn nhà cho thuê vừa được trả lại, Vân (Thuỳ Dương) liền gợi ý để bố giúp đỡ bà Ánh thuê lại nơi này để mở phòng tập.

Nghe vậy, ông Thăng tỏ vẻ lưỡng lự và đưa ra quan điểm: "Ánh phu nhân là một người hiền lành tử tế, ta lại đang có thiện chí. Vì vậy việc cho phu nhân thuê không vấn đề gì. Tuy nhiên tôi và ông Phi không đội trời chung". Đó chính là lý do ông chưa muốn cho bà Ánh thuê căn nhà của mình. Theo ông Thăng thì "đã là vợ chồng thì chung hết, cho vợ tức là cho chồng".

Ông Thăng muốn giúp bà Ánh nhưng lại không thích ông Phi.

Trước tình hình này, liệu ông Phi có phải "xuống nước" tới xin lỗi ông Thăng về vụ ẩu đả để giúp vợ hay không?

Tập 17 phim Gia đình trái dấu sẽ phát sóng lúc 20h thứ ba ngày 6/1 trên kênh VTV3.