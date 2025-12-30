Gia đình trái dấu tập 14: Hai ông 'thông gia tương lai' đụng độ nảy lửa

(VTC News) -

Trích đoạn "Gia đình trái dấu" tập 14.

Ở tập trước, ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) phát hiện ra cô con gái Vân (Thùy Dương) không đến nhà bạn thân ở mà dọn sang ở cùng Đức (Tuấn Anh). Ông Thăng yêu cầu Vân về nhà ngay nhưng con gái không chịu, nói rằng cả hai yêu nhau 5 năm nên sống chung là chuyện bình thường. Cô khẳng định với bố cả hai sống cùng nhau để kinh doanh online mỗi đêm, chứ không hề có mục đích khác. Vì vậy, Vân nhất quyết không về nhà.

Trong Gia đình trái dấu tập 14 lên sóng tối 30/12, ông Thăng có cuộc gặp mặt với ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) - bố Đức để đổ lỗi về việc con gái mình bị lôi kéo.

Trước sự trách móc của "thông gia tương lai", ông Phi khẳng định con trai mình bị con gái ông Thăng dụ dỗ. Hai người đàn ông trung niên tranh cãi quyết liệt để bảo vệ con mình.

Đỉnh điểm, ông Thăng đổ lỗi "do Vân không có não nên Đức nói gì cũng nghe". Trước lời nói này, ông Phi nổi giận đùng đùng, đòi quyết chiến một trận "khô máu" với ông Thăng.

Hai ông "thông gia tương lai" quyết chiến nảy lửa vì bênh con.

Ở một diễn biến khác, Hoàng - cậu em ham chơi nhác làm, quen thói xin tiền của ông Phi lần đầu biết xin lỗi vì "đã ăn bám, đến lúc anh bị sa cơ lỡ vận còn vẫn không tin". Nghe những lời này, ông Phi tỏ ra khá sốc vì cậu em mình lần đầu biết nhận lỗi.

Tuy nhiên ngay câu sau, Hoàng đổ lỗi ngay cho chị dâu là bà Ánh (NSƯT Kiều Anh). "Người mà có lỗi là bà Ánh. Giá như anh kén được bà vợ tốt thì cuộc sống của anh không đến nỗi như thế này", Hoàng nói thẳng.

Hoàng đổ mọi lỗi lầm cho chị dâu.

Mối quan hệ giữa Tuấn (Thái Vũ) và Dương (Quỳnh Trang) bắt đầu từ những hiểu lầm “oan gia ngõ hẹp”. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Dương trong vai trò gia sư piano cho em gái Tuấn, đồng thời làm việc tại quán cà phê do anh làm chủ, đã tạo điều kiện cho cả hai tiếp xúc thường xuyên hơn.

Chính sự chân thành và vẻ ngoài xinh xắn của Dương khiến Tuấn dần thay đổi thái độ. Anh không còn giữ vẻ lạnh lùng mà bắt đầu có những cử chỉ quan tâm âm thầm, dù cách thể hiện đôi khi còn vụng về và mang tính đối đầu.

Tập 14 bộ phim Gia đình trái dấu sẽ phát sóng vào lúc 20h tối nay (30/12) trên kênh VTV3.