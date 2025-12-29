Gia đình trái dấu tập 13: Ông Thăng nổi giận khi con gái ngủ ở nhà bạn trai

(VTC News) -

Trích đoạn "Gia đình trái dấu" tập 13.

Ở tập trước, Đức (Tuấn Anh) và Vân (Thuỳ Dương) đối mặt với cú sốc lớn. Do quá nôn nóng vì tình trạng tắc biên kéo dài, khi hàng về, cả hai chủ quan thanh toán ngay mà không kiểm tra thực tế. Kết quả, toàn bộ kiện hàng quần áo đều bị mốc hỏng nghiêm trọng do ngấm nước mưa lâu ngày.

Sai lầm trong khâu kiểm soát hàng hóa này không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính mà còn là bài học đắt giá cho sự chủ quan của những người trẻ khi làm kinh doanh.

Trong Gia đình trái dấu tập 13 lên sóng tối 29/12, ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) - bố Vân đến tận nơi ở của con gái để yêu cầu về nhà. Ông nổi giận khi con gái nói dối việc đến nhà một bạn nữ khác nhưng sự thật lại ở chỗ Đức. Khi bố yêu cầu đi về, Vân đáp lớn khiến ông Thăng càng nổi giận quát: "Dù lớn nhưng vẫn là con tao, đi về là đi về".

Ông Thăng nổi giận khi con gái đi ngủ lang không về nhà.

Trước sự nóng giận của bố, Vân liền khẳng định cô và Đức đã yêu nhau 5 năm nên việc ở cùng nhau là chuyện bình thường. Cô khẳng định với bố cả hai sống cùng nhau để kinh doanh online mỗi đêm, chứ không hề có mục đích khác. Vì vậy, Vân nhất quyết không về nhà.

Nhận thấy sự cương quyết của con gái, ông Thăng liền xuống nước cầu xin con về nhà cùng mình.

Ở một diễn biến khác, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) và bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) vẫn chưa hết "nặng nợ" với cậu em chồng ham chơi nhác làm, quen thói xin tiền và có người chu cấp cho từ nhỏ. Vì vậy ngay trong bữa ăn, cậu em cũng không quên than thở để xin anh chị chút tiền để nộp thẻ điện thoại gọi điện hỏi thăm bố.

Biết tính cách của cậu em, bà Ánh liền đưa hết 480 nghìn đồng còn sót lại trong túi. Dù vậy, cậu em vẫn không biết điều mà còn hỏi lại với giọng mỉa mai: "Cả nhà cả cửa còn đúng 480 nghìn sao?".

Ông Phi, bà Ánh đau đầu vì cậu em chồng.

Trong tập này, Tuấn (Thái Vũ) càng lộ rõ vẻ đã mê mẩn Dương (Quỳnh Trang) hơn bình thường. Anh theo cô về tận nhà với lý do Dương để quên thẻ sinh viên ở quán. Sau khi nhận được thẻ, Dương đuổi Tuấn về nhà dù được gợi ý nên mời vào nhà uống nước theo phép lịch sự. Trước lời đề nghị này, Dương nhanh chóng từ chối vì "bố em rất khó tính".

Phim Gia đình trái dấu tập 13 sẽ lên sóng vào 20h tối nay 29/12 trên VTV3.