Gia đình người Úc đưa con đến Việt Nam điều trị chứng biếng ăn nặng

(VTC News) -

Từ đứa trẻ mắc chứng biếng ăn nặng, phụ thuộc hoàn toàn vào ống thông dạ dày suốt hơn một năm, bé gái 18 tháng tuổi, quốc tịch Úc, nay đã có thể tự ăn uống bình thường. Phép màu này đến từ sự kiên trì của gia đình và phác đồ điều trị kiên nhẫn, bài bản của các bác sĩ Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bé sinh non nên được cha mẹ đặc biệt chăm chút về dinh dưỡng. Khi mới sinh, bé bú sữa bình thường, song đến khoảng 4 tháng tuổi, trẻ bắt đầu bỏ bú, nôn trớ và từ chối ăn. Tại bệnh viện ở Úc, để đảm bảo dinh dưỡng, các bác sĩ đặt ống thông dạ dày cho bé. Suốt 14 tháng sau đó, mọi nỗ lực giúp con ăn trở lại đều thất bại.

Không chấp nhận để con phụ thuộc ống suốt đời, gia đình đưa bé về Việt Nam thăm khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương với hy vọng tìm ra nguyên nhân thật sự.

TS.BS Nguyễn Thị Thúy Hồng thăm khám cho bệnh nhi.

TS.BS Nguyễn Thị Thúy Hồng – Phó Trưởng khoa Dinh dưỡng cho biết, khi nhập viện, bé chỉ nặng 7,9kg, cao 73,5cm, mức suy dinh dưỡng vừa theo chuẩn WHO. Bé chậm vận động, hoàn toàn mất phản xạ ăn - nuốt tự nhiên. “Chúng tôi nhận định việc đặt ống thông kéo dài khiến bé mất cảm giác và kỹ năng ăn bằng miệng”, bác sĩ Hồng nói.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa và loại trừ nguyên nhân thực thể, nhóm bác sĩ quyết định rút ống thông, bước đi đầy rủi ro nhưng cần thiết để khôi phục phản xạ tự nhiên cho trẻ. Gia đình được hướng dẫn tập ăn từng bước, bắt đầu với sữa, sữa chua, rồi chuyển sang cháo loãng. Mỗi ngày, bé được theo dõi chặt chẽ để điều chỉnh khẩu phần phù hợp.

Điều kỳ diệu đến sớm hơn mong đợi. Ngay ngày đầu tiên sau khi rút ống, bé đã tự uống được 30ml sữa. Đến ngày thứ tư, bé có thể ăn 80ml cháo mà không bị nôn, không còn quấy khóc hay sợ thức ăn. “Khoảnh khắc ấy khiến cả ê kíp xúc động. Từ chỗ chỉ biết nuôi qua ống, nay con đã biết nuốt, biết ăn, đó là bước hồi phục đáng quý”, bác sĩ Hồng chia sẻ.

Sau quá trình điều trị, bé bỏ hoàn toàn ống thông, ăn uống bình thường và được ra viện. “Nhìn con tự cầm thìa ăn từng muỗng cháo, tôi thấy như mình vừa đi qua một giấc mơ”, mẹ bé nghẹn ngào.

Theo các bác sĩ, biếng ăn ở trẻ có thể do nhiều nguyên nhân - từ sinh lý, bệnh lý đến tâm lý. Việc can thiệp bằng ống thông quá sớm có thể khiến trẻ mất cảm giác ăn và dẫn đến biếng ăn thật sự. Cha mẹ nên kiên nhẫn, tìm đến cơ sở y tế chuyên khoa để được hướng dẫn đúng cách.

Trường hợp của bé 18 tháng trên không chỉ là thành công y khoa mà còn là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, sự đồng hành giữa bác sĩ và gia đình. Niềm vui khi chứng kiến một đứa trẻ ăn được miếng cháo đầu tiên với họ là phần thưởng lớn nhất.