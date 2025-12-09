Gia đình cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thanh Nhàn nộp 66 tỷ đồng khắc phục hậu quả

(VTC News) -

Chiều 9/12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử 16 bị cáo trong vụ Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Công ty AIC và Sở GD&ĐT TP.HCM.

Tại tòa, anh trai của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc AIC) xin trình bày và bày tỏ sự xót xa khi em gái liên tiếp vướng vào nhiều vụ án. Ông cho biết bà Nhàn là con út trong gia đình, nên các anh chị đều rất lo lắng và mong muốn được trực tiếp theo dõi quá trình xét xử của TAND TP.HCM.

Ông nói gia đình rất kỳ vọng sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về chủ trương “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự”, các vụ án kinh tế sẽ được xem xét trên tinh thần chính sách mới, tạo điều kiện cho những người liên quan khắc phục hậu quả.

Các bị cáo tại phiên toà. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Gia đình đã họp bàn và thống nhất nếu có cơ chế phù hợp, sẽ vay mượn, gom góp tài sản để khắc phục thiệt hại trong các vụ án của bà Nhàn. Trước đó, gia đình từng phối hợp cùng bị cáo khắc phục trong một số vụ án khác và tiếp tục mong muốn làm điều tương tự trong vụ án này.

Ông cho biết thêm, gia đình đã nộp 66 tỷ đồng cho Cơ quan Thi hành án dân sự TP.HCM để khắc phục hậu quả trước phiên tòa.

“Nếu được tạo điều kiện, gia đình sẽ tiếp tục vay mượn để nộp thêm, giúp em gái và các nhân viên của Công ty AIC không phải chịu mức xử lý quá nặng nề”, ông nói.

Anh trai bị cáo đề nghị HĐXX, cơ quan điều tra và các đơn vị giám định xem xét khách quan, xác định thiệt hại “đúng và đủ theo quy định pháp luật”, để gia đình có cơ sở tiếp tục khắc phục. Ông nhấn mạnh bà Nhàn có nhiều đóng góp xã hội, từng được nhận bằng khen, huân chương và được một số tổ chức quốc tế ghi nhận.

“Chúng tôi mong HĐXX xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, ghi nhận sự khắc phục của gia đình và công lao của em tôi, để đánh giá khách quan vụ án”, ông nói.

Đại diện HĐXX cho biết đã ghi nhận các tình tiết mà gia đình bị cáo trình bày, bao gồm khoản 66 tỷ đồng đã nộp để khắc phục hậu quả và các thành tích của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Những nội dung này sẽ được xem xét trong quá trình nghị án.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc AIC, đang bị truy nã) là chủ mưu, chỉ đạo lập nhóm công ty “quân xanh” để tham gia các gói thầu. Hồ sơ của nhóm “quân xanh” được AIC chuẩn bị trước, cố tình bỏ thiếu tiêu chí hoặc đưa giá cao để bị loại. AIC cũng chỉnh sửa báo cáo tài chính, nâng khống chỉ tiêu nhằm hợp thức hóa điều kiện trúng thầu.

Bằng các thủ đoạn này, AIC trúng 230 gói thầu tại TP.HCM, gồm 134 gói về giáo dục, 94 gói về y tế và 2 gói môi trường. Riêng 171 gói thầu gây thiệt hại 145 tỷ đồng.

Đối với 134 gói trong lĩnh vực giáo dục, ông Lê Hồng Sơn, ông Lê Hoài Nam (Phó Giám đốc Sở) và bà Lê Phương Nga (cựu Chánh văn phòng Sở) cùng một số lãnh đạo, cán bộ Phòng GD&ĐT quận 5 cũ bị cáo buộc không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu. 131 gói thầu trong số này gây thiệt hại 142 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định trước khi triển khai đấu thầu, bà Hoàng Thị Thúy Nga (cấp dưới bà Nhàn) đã liên hệ và gặp gỡ lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM, tặng quà và giới thiệu mình là đầu mối của AIC.

Ông Lê Hồng Sơn bị cáo buộc ký nhiều văn bản tham mưu để UBND TP.HCM chỉ đạo giao các phòng GD&ĐT (vốn không đủ năng lực, kinh nghiệm và chứng chỉ đấu thầu) làm chủ đầu tư. Với các gói thầu do Sở làm chủ đầu tư, ông Sơn bị cho là ký chỉ định thầu, định giá và tư vấn trái quy định, khiến Nhà nước thiệt hại 763 triệu đồng.

Theo chỉ đạo của ông Sơn, Phòng GD&ĐT Quận 5 thí điểm mua sắm thiết bị của AIC. Dù chưa có kết quả đấu thầu, chuyên viên phòng vẫn phối hợp nhận hồ sơ, dữ liệu do nhân viên AIC gửi qua email. Gói thầu này gây thiệt hại 4,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, các phòng giáo dục khác được yêu cầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp dựa trên giá, chủng loại thiết bị mà quận 5 đã thực hiện. Ông Sơn cũng tham mưu mở rộng chủ đầu tư sang các trường THPT (không đủ điều kiện đấu thầu), đề xuất tăng số lượng thiết bị, dẫn đến thêm nhiều sai phạm.

Công tố cáo buộc ông Sơn phải chịu trách nhiệm đối với 129 gói thầu do phòng GD&ĐT của 23 quận, huyện trước đây và 89 trường THPT làm chủ đầu tư, với tổng thiệt hại hơn 137 tỷ đồng.

Ông Lê Hoài Nam, với vai trò cấp phó, bị cáo buộc ban hành văn bản hướng dẫn 89 trường THPT thực hiện mua sắm trực tiếp. Ông Nam phải chịu trách nhiệm về số tiền thiệt hại 28,71 tỷ đồng.

Từ các hành vi sai phạm, ông Sơn, ông Nam cùng nhiều bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.