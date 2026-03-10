Giá dầu lao dốc sau khi ông Trump ra tín hiệu sớm kết thúc xung đột Mỹ - Iran

(VTC News) -

Giá dầu Brent sau khi tăng vọt 29% lên mức cao nhất trong phiên là 119,5 USD/thùng đã giảm mạnh xuống còn 88,75 USD/thùng vào lúc 8h20 ngày 10/3 (giờ GMT). Tương tự, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giảm 9,40 USD/thùng, tương đương 9,9% xuống còn 85,37 USD/thùng sau phiên giao dịch đầy biến động vào ngày 9/3.

Trong cuộc họp báo cùng thời điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông dự định bãi bỏ lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ và cho hải quân Mỹ hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. “Chúng tôi đang tìm cách giữ giá dầu ở mức thấp. Giá dầu đã tăng giả tạo do chuyến đi này", ông nhấn mạnh.

Ông Trump dự định bãi bỏ lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ. (Ảnh: BLOOMBERG)

Cho đến nay, các nhà đầu tư vẫn tỏ ra hoài nghi về những động thái của chính quyền Tổng thổng Trump nhằm ổn định thị trường năng lượng khi giá dầu thô vượt mốc 100 USD/thùng trước khi giảm về quanh mốc 85 USD/thùng.

Tuy nhiên, những phát biểu mới nhất của ông Trump nhấn mạnh sự sẵn sàng của Nhà Trắng trong việc tiến tới chấm dứt cuộc xung đột.

“Việc ông Trump nói xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc khó có thể trấn an dư luận để các tàu chở dầu có thể hoạt động bình thường trở lại qua eo biển Hormuz”, bà Vandana Hari, nhà sáng lập của công ty phân tích thị trường dầu mỏ Vanda Insights cho biết.

Ông Trump không đưa ra thêm chi tiết cụ thể nào về kế hoạch hộ tống tàu chở dầu hoặc miễn trừ lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ, ngoài việc thừa nhận ông thảo luận về vấn đề này với Tổng thống Nga Putin.

Tuần trước, chính quyền ông Trump mở đường cho Ấn Độ tạm thời tăng cường mua dầu thô của Nga, đảo ngược áp lực kéo dài nhiều tháng đối với hoạt động thương mại này.

Trong khi đó, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Ali-Mohammad Naeini cho biết Iran đang "chờ đợi hạm đội hải quân Mỹ ở eo biển Hormuz" và việc kết thúc cuộc xung đột "nằm trong tay Iran".

“Iran đang chờ đợi hạm đội hải quân Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz và đang chờ đợi tàu sân bay Gerald Ford. Ông ta tuyên bố có sự hiện diện của tàu thương mại, quân sự trong khu vực và chúng có thể dễ dàng đi qua eo biển Hormuz, trong khi các tàu, thuyền và tất cả máy bay chiến đấu của Mỹ đã rời khỏi khu vực và đóng quân ở khoảng cách hơn 1.000 km để tránh tên lửa và máy bay không người lái mạnh mẽ của Iran”, ông Naeini nói.

Ông Naeini cảnh báo nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vẫn tiếp tục, Iran “sẽ không cho phép xuất khẩu một lít dầu nào từ khu vực này”.