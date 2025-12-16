Giả danh lãnh đạo doanh nghiệp đi lừa đảo rồi vào chùa lẩn trốn

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ, di lý thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng (46 tuổi, trú xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) từ TP.HCM về Đà Nẵng.

Nguyễn Hữu Hưng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm từ ngày 11/01/2023 về các hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Hữu Hưng. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra, năm 2021, Hưng giả danh Phó giám đốc Công ty Hưng Nguyễn, sử dụng giấy ủy quyền có chữ ký giả để ký hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng với Công ty P.B.D., chiếm đoạt gần 2,7 tỷ đồng. Từ đó đến nay còn nợ hơn 880 triệu đồng.

Số vật liệu này tiếp tục được Hưng dùng thi công dự án tại huyện Phú Ninh cũ, nhận gần 4 tỷ đồng từ chủ đầu tư rồi bỏ dở công trình, vi phạm hợp đồng.

Kết luận giám định xác định chữ ký của Giám đốc Công ty Hưng Nguyễn trên giấy ủy quyền là giả mạo, đủ căn cứ cấu thành tội phạm.

Sau khi gây án, Hưng thay đổi họ tên, lẩn trốn vào các cơ sở tôn giáo ở phía Nam.

Ngày 15/12, sau quá trình trinh sát và phối hợp với Công an xã Nhơn Trạch, TP.HCM, các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ Hưng khi đối tượng đang lẩn trốn tại một ngôi chùa trên địa bàn TP.HCM.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.