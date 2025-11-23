Giả danh nhân viên công ty xổ số, đi lừa đảo bằng chiêu trò 'cho số đánh đề'

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phạm Phước Ân (SN 1970, trú thôn Hiệp Phổ Nam, xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định: Tháng 8/2015, ông H. (SN 1974, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại từ các đối tượng xưng tên “Dũng” và “Ba”.

Phạm Phước Ân - kẻ giả danh nhân viên xổ số để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: C.A)

Các đối tượng này tự giới thiệu là nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk và cam kết “cho số” từ nội bộ công ty nhằm giúp ông H. “đánh đề trúng thưởng”, với điều kiện ông phải chia đôi tiền trúng.

Ông H. liên tiếp đánh đề theo hướng dẫn và cả hai lần đều trúng, rồi giao lại tiền trúng thưởng cho các đối tượng.

Sau khi tạo dựng niềm tin, các đối tượng tiếp tục yêu cầu ông H. chuyển 1,4 tỷ đồng vào tài khoản của chúng với lời hứa sẽ cho “số độc quyền tại Đà Nẵng”.

Nhẹ dạ cả tin, ông H. đã nhiều lần chuyển theo yêu cầu. Sau đó, nhóm đối tượng tiếp tục cho số nhưng ông H. không trúng và bị cắt toàn bộ liên lạc.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định “Dũng” chính là Phạm Phước Ân. Đối tượng thừa nhận hành vi giả danh nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ân khai “Ba” là Nguyễn Văn Khánh (SN 1981, quê ở Đồng Tháp) - kẻ giả danh Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Trong tổng số tiền chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng, Ân hưởng 650 triệu đồng, Khánh hưởng 750 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Khánh. Phòng Cảnh sát Hình sự kêu gọi Nguyễn Văn Khánh sớm ra đầu thú, trình diện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Công an TP Đà Nẵng, trong nhiều năm qua, các thủ đoạn lừa đảo núp bóng “số đề nội bộ”, “làm việc trong công ty xổ số”, “tuồn số trúng ra ngoài” liên tục xuất hiện, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều người dân. Đây là hình thức lừa đảo tinh vi, đánh mạnh vào lòng tham và tâm lý nhẹ dạ, khiến nạn nhân tự nguyện chuyển tiền mà không cảnh giác.