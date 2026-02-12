Giả danh cán bộ Công an bán 'suất đất giá ngoại giao', chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình vừa kiểm tra, phát hiện Trần Thế Huynh (sinh năm 1986, trú tại thôn Tô Đê, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình xác định, Trần Thế Huynh đã có 3 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đang bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội truy nã về tội này.

Sau khi trốn truy nã, Huynh đến địa bàn tỉnh Ninh Bình cư trú, lấy tên giả là Trần Văn Tuân, sinh năm 1979, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại, Hà Nội; tiếp tục kiếm tiền bằng lừa đảo.

Thủ đoạn của Trần Thế Huynh tự xưng cán bộ công an quen biết nhiều lãnh đạo tỉnh, có thể xin mua các suất đất dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với giá ngoại giao, rẻ hơn giá thị trường. Tin điều này, nhiều người dân chuyển tiền cho Huynh mua đất dự án để đầu tư.

Trần Thế Huynh tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình.

Với thủ đoạn trên, Huynh đã nhận và chiếm đoạt tiền của nhiều công dân trên địa bàn tỉnh, tổng cộng trên 65 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị những người bị Trần Thế Huynh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn trên liên hệ, cung cấp tài liệu cho đơn vị này để được hướng dẫn giải quyết, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân khi giao dịch mua bán đất cần tìm hiểu kỹ thông tin về chủ sở hữu, tính pháp lý của thửa đất. Tuyệt đối không đặt cọc tiền mua đất khi chưa xác minh rõ thông tin về chủ đất và pháp lý về tài sản để tránh rủi ro.

Đây là một trong những vụ án nổi bật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Trước đó, lực lượng Công an tỉnh làm rõ và xử lý nhiều vụ án tương tự, trong đó có kẻ giả danh chủ vườn cây cảnh để lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng qua mạng xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tăng cường cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, nhất là trên không gian mạng; kịp thời tố giác hành vi nghi vấn.