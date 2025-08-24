Gia cố mái nhà chống bão, 3 người ở Nghệ An bị điện giật thương vong

(VTC News) -

Tối 24/8, lãnh đạo UBND xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn điện giật thương tâm, khiến một người tử vong và hai người bị thương nặng.

Khoảng 17h cùng ngày, ông Nguyễn Văn Sáu (52 tuổi, trú xóm Giang Liên, xã Bích Hào) cùng vợ và con bơm nước vào túi nilon đặt lên mái nhà để gia cố chống bão số 5. Trong lúc làm việc trên mái nhà, cả ba người bất ngờ bị điện giật do đường dây điện rò rỉ.

Phát hiện sự việc, hàng xóm và người thân lập tức ngắt điện, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Sáu không qua khỏi, vợ và con ông bị thương nặng đang được điều trị.

Người thân, hàng xóm thắp hương tiễn biệt ông Nguyễn Văn Sáu.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng ông Sáu có 7 người con, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Gia đình và người thân đang lo hậu sự cho ông Sáu theo phong tục địa phương.

Theo dự báo, trưa và chiều 25/8, bão số 5 (Kajiki) sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Cấp độ rủi ro thiên tai được nâng lên cấp 4 (rất lớn) tại vùng biển ven bờ và trên đất liền các tỉnh này khi bão đổ bộ.

Từ chiều tối 24/8, vùng biển Nghệ An, bao gồm đảo Hòn Ngư, xuất hiện gió mạnh dần lên cấp 7 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 11; vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 5 - 7m, vùng gần tâm bão 8 - 10m, biển động dữ dội.

Chính quyền địa phương tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà, chủ động chằng chống nhà cửa và đảm bảo an toàn trong quá trình phòng chống bão.