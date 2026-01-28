Giả chết khi người mua tiềm năng đến gần, cừu non gây sốt mạng xã hội

(VTC News) -

Một chú cừu non mới 10 ngày tuổi tại Trung Quốc đang trở thành hiện tượng mạng xã hội sau khi liên tục "giả chết" mỗi khi có người lạ hoặc người mua tiềm năng đến gần. Hành vi kỳ lạ nhưng vô cùng hài hước này đã khiến chú cừu được cư dân mạng phong cho danh hiệu "nữ hoàng kịch tính", thậm chí có người sẵn sàng chi gần 19.000 USD (gần 500 triệu đồng) để mua lại chú cừu này.

Chú cừu đặc biệt này đến từ làng Zhongfang, khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc. Theo ông Jin Xiaolin, ngày 13/1, ông mang một đàn cừu non gồm 4 con ra chợ địa phương để bán. 3 chú cừu đầu tiên được bán nhanh chóng với mức giá 420 Nhân dân tệ (khoảng 1,5 triệu đồng) mỗi con. Tuy nhiên, chú cừu cuối cùng lại khiến tất cả bất ngờ khi liên tục ngã sụp xuống đất mỗi khi có người mua tiến lại gần hoặc chạm vào, giả vờ như đã chết.

Trước biểu hiện này, nhiều người mua cho rằng con vật mắc bệnh nên từ chối mua. Thế nhưng điều kỳ lạ là ngay khi xung quanh không còn ai, chú cừu lại từ từ đứng dậy, đi lại bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu ốm yếu. Theo lời ông Jin, chú cừu chỉ tỏ ra thân thiện với trẻ em. Khi trẻ con đến gần, nó không giả chết mà còn ngoan ngoãn đứng yên để được vuốt ve, khiến nhiều người ngạc nhiên với hành vi của chú cừu.

Chú cừu chỉ tỏ ra thân thiện với trẻ em. (Nguồn: SCMP)

“Tôi chưa từng thấy con cừu nào như thế, nó giống người đến kinh ngạc. Cứ hễ thấy người lạ đến gần là nó nằm xuống giả chết. Giờ ngày nào cũng có người ghé qua chỉ để xem nó diễn. Thậm chí có người còn gọi điện hỏi thăm tình hình của nó”, ông Jin chia sẻ với truyền thông địa phương.

Cuối cùng, ông Jin quyết định mang chú cừu về nhà thay vì tiếp tục đem ra chợ bán. Những đoạn video ghi lại cảnh chú cừu “đóng kịch” sau đó được người thân của ông đăng tải lên mạng xã hội. Không lâu sau, chú cừu nhanh chóng nổi tiếng, được cư dân mạng đặt cho nhiều biệt danh như “chú cừu giả chết nổi tiếng trên mạng” hay “nữ hoàng kịch tính”.

Các video này lan truyền mạnh mẽ trên nhiều nền tảng, thu hút hơn 10 triệu lượt xem và hàng chục nghìn người theo dõi. Nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú trước khả năng “diễn sâu” của chú cừu, cho rằng nó không hề thua kém các diễn viên chuyên nghiệp. Có người còn đùa rằng chú cừu “sinh ra đã có tố chất nghệ thuật” và “đáng được gửi thẳng đến Hollywood”.

Ông Jin quyết định không bán chú cừu đặc biệt dù được trả giá cao. (Nguồn: SCMP)

Sự nổi tiếng bất ngờ của chú cừu cũng kéo theo những lời đề nghị mua lại với mức giá cao. Theo ông Jin, có người từng đề nghị trả gần 19.000 USD (gần 500 triệu đồng) để sở hữu con vật. Tuy nhiên, ông khẳng định không có ý định bán, cho rằng giá trị của chú cừu không chỉ nằm ở khía cạnh kinh tế.

Thay vào đó, ông hy vọng có thể tận dụng sự chú ý từ cộng đồng mạng để quảng bá các đặc sản địa phương của Ninh Hạ như thịt cừu, quả kỷ tử và trà bát bảo. Hiện nay, nhiều du khách từ các làng và thị trấn lân cận đã tìm đến nhà ông Jin chỉ để tận mắt nhìn thấy “nữ hoàng kịch tính”. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng nhắn tin xin đến gặp trực tiếp hoặc hỏi thăm tình hình của chú cừu.

Câu chuyện về chú cừu non đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong dư luận. Một số ý kiến cho rằng việc bán con vật với mức giá cao có thể giúp đảm bảo điều kiện sống tốt hơn cho nó. Ngược lại, nhiều người ủng hộ quyết định không bán của ông Jin, cho rằng sự đặc biệt và giá trị tinh thần mà chú cừu mang lại là điều không thể quy đổi bằng tiền.