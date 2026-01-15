Ứng dụng lạ lùng gây sốt, điểm danh hàng ngày để xác nhận chưa chết

(VTC News) -

Một ứng dụng di động mang tên “Sống hay chết” đang gây sốt tại Trung Quốc khi cho phép người dùng điểm danh hằng ngày để xác nhận mình vẫn còn tồn tại. Nếu không check-in trong 2 ngày liên tiếp, hệ thống sẽ tự động gửi email cho người liên lạc khẩn cấp.

Với giao diện tối giản, người dùng chỉ cần chạm vào một nút màu xanh lá cây mỗi ngày để xác nhận trạng thái “còn sống”. Ý tưởng tưởng chừng kỳ lạ này lại nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ứng dụng ở Trung Quốc.

Ra mắt từ tháng 6/2025, “Sống hay chết” được phát triển bởi 3 người trẻ khoảng ngoài 30 tuổi, tất cả đều có công việc toàn thời gian khác. Theo Guo Mengchu, một trong 3 nhà phát triển, nhóm chỉ mất khoảng một tháng để hoàn thiện ứng dụng, với tổng chi phí vỏn vẹn 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,7 triệu đồng). Ban đầu, ứng dụng được bán với giá 1 nhân dân tệ (khoảng 3.700 đồng), sau đó tăng lên 8 nhân dân tệ (khoảng 30.000 đồng) với lý do bù đắp chi phí vận hành.

Ứng dụng có giao diện tối giản, dễ sử dụng. (Nguồn: SCMP)

Dù được mô tả là chỉ "mang tính giải trí”, ứng dụng này lại đánh trúng tâm lý của ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh số người sống độc thân và dân số già tại nước này ngày càng tăng. Nhóm phát triển cho biết họ hướng tới những người “có ước mơ, làm việc chăm chỉ và cần được tôn trọng, bảo vệ”, đặc biệt là nhóm người sống một mình ở các thành phố.

Sự lan truyền nhanh chóng của “Sống hay chết” khiến chính các nhà phát triển cũng bất ngờ. Guo Mengchu cho biết số lượt tải ứng dụng đã tăng gấp 200 lần chỉ trong thời gian ngắn, dù nhóm không hề thực hiện chiến dịch quảng bá nào.

Hiện tại, ứng dụng đã có lãi và nhóm đang lên kế hoạch bán 10% cổ phần với giá 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,7 tỉ đồng), qua đó định giá công ty ở mức khoảng 10 triệu nhân dân tệ (tương đương 37 tỉ đồng).

Hiện tại, ứng dụng chỉ có phiên bản dành cho hệ điều hành iOS. (Nguồn: SCMP)

Tuy nhiên, ứng dụng cũng gây nhiều tranh cãi. Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, cái chết thường được xem là điều cấm kỵ. Một số người dùng mạng xã hội cho biết họ cảm thấy e ngại trước tên gọi này và sẽ không sử dụng ứng dụng.

Trái lại, một trong các nhà sáng lập họ Lu cho rằng việc đối diện thẳng thắn với cái chết không phải điều tiêu cực: “Cái chết là điều ai cũng phải đối mặt. Khi con người dám nhìn thẳng vào nó, họ có thể sống tốt hơn”, anh nói.

Theo Báo cáo Kỷ nguyên Độc thân Mới do Viện Nghiên cứu Bắc Kinh công bố, năm 2024 Trung Quốc có khoảng 123 triệu người sống độc thân, tăng hơn 5% so với năm trước, trong đó phần lớn ở độ tuổi 20-50. Cùng lúc, dân số từ 60 tuổi trở lên đã vượt mốc 310 triệu người, chiếm hơn một phần năm tổng dân số cả nước.

Trước xu hướng này, nhóm phát triển cho biết họ đang cân nhắc ra mắt thêm một phiên bản khác dành cho người trung niên và cao tuổi, với tên gọi “nhẹ nhàng” hơn.