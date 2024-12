Giá cà phê hôm nay 2/12: Ổn định sau chuỗi ngày tăng cao kỷ lục

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 2/12 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1/2025 ở mức 5.409 USD/tấn, không thay đổi so với đầu giờ sáng qua. Còn ở kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 giao dịch ở mức 5.377 USD/tấn, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 3/2025 ở mức 318 cent/lb, bằng mức giao dịch đầu giờ sáng qua. Ở kỳ hạn giao tháng 5/2025, giao dịch ở mức 315 cent/lb, không có biến động so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê hôm nay ổn định. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay cũng đồng loạt giảm sau chuỗi ngày tăng kỷ lục, ở mức 129.500 - 130.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 130.000 đồng/kg, giữ nguyên so với hôm qua.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 129.500 đồng/kg, không đổi so với phiên giao dịch trước.

Tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay giao dịch 130.000 đồng/kg, bằng mức giao dịch một ngày trước.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông hôm nay cũng không ghi nhận sự biến động, giao dịch ở mức 130.500 đồng/kg.

Giá cà phê Arabica tuần qua đã đạt mức cao nhất trong gần nửa thế kỷ khi nông dân Brazil chưa muốn bán, trong khi đó các nhà đầu cơ đang đổ tiền vào thị trường.

Giá cà phê đã nhận được sự hỗ trợ mạnh khi yếu tố đầu cơ được đẩy lên cao, kết hợp với sự lo ngại về nguồn cung tại các quốc gia sản xuất chính.

Sản lượng cà phê của Brazil vào năm tới đứng trước lo ngại giảm mạnh do hạn hán hồi đầu năm nay, với độ ẩm trong đất vẫn thấp mặc dù đã có mưa gần đây.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cơ sở tại Brazil ước tính, sản lượng cà phê niên vụ 2024/25 của nước này ở mức 66,4 triệu bao (loại 60kg), giảm 3,5 triệu bao so với dự đoán trước đó.

Tổng sản lượng giảm chủ yếu do sự sụt giảm của cà phê Arabica khi vùng sản xuất cây trồng này phải đối diện với điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong suốt giai đoạn ra hoa và phát triển hạt.

Không những vậy, xuất khẩu trong vụ 2024/25 ước giảm 5% so với dự đoán trước và thấp hơn 2,5 triệu bao so với niên vụ trước. Đồng thời, tồn kho cuối vụ 2024/25 giảm 65% so với dự báo của USDA, xuống còn 1,24 triệu bao và tồn kho cuối niên vụ 2023/24 cũng bị cắt từ 2,88 triệu bao xuống còn 1,68 triệu bao.

Trong khi đó, một số chuyên gia nhận định, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến đà tăng của giá cà phê tuần qua, nhưng cơ bản vẫn là cung nhỏ hơn cầu. Lượng cà phê tồn kho trên các sàn giao dịch quốc tế không nhiều. Có thể thấy bắt nguồn từ giá cà phê Arabica trên sàn New York tăng liên tục. Vì thị trường này lo ngại sự thiếu hụt nguồn cung từ Brazil, do tình trạng khô hạn kéo dài ở nhiều vùng trồng. Bên cạnh đó là các chính sách vĩ mô của chính phủ mới.

Cơn sốt từ sàn New York lan sang cả sàn London. Khi giá càng tăng thì nông dân trồng cà phê lại càng hạn chế bán ra nên tình trạng thiếu hàng càng trầm trọng.