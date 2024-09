Giá cà phê hôm nay 30/9: Chững lại sau chuỗi ngày tăng kỷ lục

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 30/9 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2024 ở mức 5.482 USD/tấn, không đổi so với đầu giờ sáng qua. Kỳ hạn giao tháng 1/2025 giao dịch ở mức 5.203 USD/tấn, cũng giữ nguyên so với hôm qua.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 12/2024 giao dịch ở mức 269 cent/lb, không biến động so với phiên giao dịch trước. Giá giao tháng 3/2025 cent/lb ở mức 266 cent/lb, không thay đổi so.

Giá cà phê hôm nay ổn định. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay ở các địa phương ít thay đổi, giao dịch trong khoảng 121.000 - 122.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk là 122.100 đồng/kg, giữ nguyên so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng ghi nhận ở mức 121.100 đồng/kg, không thay đổi.

Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay ghi nhận giao dịch ở mức 121.000 đồng, bằng với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giao dịch ở mức 121.200 đồng/kg, không có biến động so với một ngày trước.

Brazil đang đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất kể từ năm 1981 và dự báo thời tiết không mấy khả quan. Các mô hình dự báo cho thấy lượng mưa cần thiết để kích hoạt mùa nở hoa cà phê sẽ không đến với số lượng lớn cho đến giữa tháng 10.

Nếu lượng mưa đủ và phân bố đều trong những tuần tiếp theo, triển vọng có thể sẽ cải thiện, nhưng thiệt hại mà hạn hán gây ra cho mùa màng là không thể khắc phục được.

Các báo cáo từ thực địa cho thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng ở hầu hết mọi nơi, bắt đầu từ Minas Gerais, bang sản xuất cà phê arabica lớn nhất của Brazil.

Theo một cuộc khảo sát do Sistema Faemg (Liên đoàn Nông nghiệp và chăn nuôi Minas Gerais) thực hiện, hơn 1.700 người sản xuất tham gia khảo sát dự đoán sản lượng Arabica mùa vụ 2025-2026 sẽ giảm trung bình khoảng 23%.

Trong khi đó, báo cáo của Hiệp hội Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) cho biết xuất khẩu cà phê của Brazil đang gặp những thách thức lớn về hạ tầng và hậu cần, đặc biệt là tại các cảng của nước này.

Ước tính của Cecafé, tình trạng tắc nghẽn và chậm trễ liên tục trong việc bốc xếp đã khiến 1,86 triệu bao cà phê (loại 60kg/bao) không được vận chuyển vào tháng 8.

Ở Việt Nam, tình trạng khô nóng cũng đang tác động tiêu cực đến vụ thu hoạch sắp tới và nỗi lo lớn hơn là hiện tượng thời tiết La Nina có thể gây ra mưa bão trong giai đoạn thu hoạch chính, khiến quá trình thu hoạch bị gián đoạn và sản lượng sụt giảm.

Có thể thấy, giá Robusta thế giới liên tục lập kỷ lục nhưng giá cà phê nội địa tăng chậm. Theo một số chuyên gia, điều này có thể là do sức mua của các nhà nhập khẩu giảm do giá cao.

Dự báo, tại Việt Nam trong vụ cà phê chuẩn bị thu hoạch, sản lượng cà phê dự kiến khoảng 1,62 triệu tấn so với bình quân trước đây trên 1,8 triệu tấn. Do vậy, xu hướng giá tăng vẫn còn kéo dài.