(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 29/9 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2024 ở mức 5.482 USD/tấn, giảm 45 USD/tấn sau khi đạt mức cao nhất lịch sử vào đầu giờ sáng qua. Kỳ hạn giao tháng 1/2025 giao dịch ở mức 5.203 USD/tấn, giảm 39 USD.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 12/2024 ghi nhận giảm 4 cent/lb, giao dịch ở mức 269 cent/lb. Giá giao tháng 3/2025 cent/lb ở mức 266 cent/lb, giảm 5 cent so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê quay đầu giảm sau chuỗi ngày tăng kỷ lục. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt quay đầu giảm ở các địa phương, giao dịch trong khoảng 121.000 - 122.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk là 122.100 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua. Tại Lâm Đồng ghi nhận ở mức 121.100 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Tại Gia Lai giao dịch ở mức 121.000 đồng, giảm 400 đồng/kg so với phiên giao dịch trước. Tại Đắk Nông giao dịch ở mức 121.200 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg so với một ngày trước.

Theo dự báo của hãng tư vấn Hedgepoint, sản lượng cà phê toàn cầu sẽ tiếp tục thiếu hụt trong năm thứ 4 liên tiếp. Do khô hạn kéo dài khiến sản lượng của Brazil và Việt Nam, hai nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới bị suy giảm.

Hedgepoint ước tính sản lượng cà phê của Brazil trong niên vụ 2024-2025 sẽ chỉ đạt 63 triệu bao, giảm 3 triệu bao so với niên vụ trước. Tại Việt Nam, sản lượng cà phê dự kiến là 27 triệu bao, thấp hơn so với dự báo.

Cùng chung nhận định về tác động của khô hạn, Cơ quan Cung ứng Mùa vụ Brazil (CONAB) cũng đã cắt giảm dự báo sản lượng cà phê thu hoạch trong năm 2024 của nước này xuống còn 54,79 triệu bao. Con số này giảm 0,51% so với năm 2023 và giảm gần 7% so với dự báo trước đó. Trong đó, sản lượng cà phê Arabica giảm 2,52 triệu bao, trong khi cà phê Robusta giảm xấp xỉ 1,5 triệu bao, thấp hơn 6% so với năm trước.

Brazil dự báo trong thời gian tới có thể xuất hiện mưa. Tuy nhiên, lượng mưa được cho là không đủ cải thiện tình hình khô hạn. Dự kiến, phải đến giữa tháng 10, lượng mưa mới có sự cải thiện rõ rệt.

Ở Việt Nam, thời tiết cũng đang là mối lo ngại chính đối với sản lượng cà phê. Nỗi lo lớn nhất là hiện tượng thời tiết La Nina có thể gây ra mưa bão trong giai đoạn thu hoạch chính, khiến quá trình thu hoạch bị gián đoạn và sản lượng sụt giảm.