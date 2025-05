Giá cà phê hôm nay 26/5: Đầu tuần ổn định

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 26/5 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7 ở mức 4.790 USD/tấn, giữ nguyên so với đầu giờ sáng qua. Kỳ hạn giao hàng tháng 9 ở mức 4.786, bằng với ngày hôm qua.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7 ở mức 361 cent/lb, không có biến động so với phiên giao dịch trước; kỳ giao hàng tháng 9/2025 giao dịch ở mức 358,70 cent/lb.

Giá cà phê hôm nay không có biến động. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ tại một số địa phương, dao động trong khoảng 122.000 - 122.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk là 122.500 đồng/kg, giữ nguyên so với hôm qua.

Giá cà phê tại Lâm Đồng ghi nhận giao dịch ở mức 122.000 đồng/kg, không thay đổi so với một ngày trước.

Giá cà phê tại Gia Lai được giao dịch ở mốc 122.500 đồng/kg, bằng với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê tại Đắk Nông được thương lái thu mua ở mức 122.500 đồng/kg, không có biến động so với đầu giờ sáng qua.

Trong ngắn hạn, thị trường cà phê sẽ tiếp tục chịu sức ép giảm giá, khi nguồn cung ngày càng dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn chưa có tín hiệu phục hồi rõ nét.

Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, sản lượng cà phê của Brazil trong niên vụ 2025/26 (tháng 7/2025 đến tháng 6/2026) dự kiến đạt 65 triệu bao, tăng 0,5% so với niên vụ trước.

Dự báo này tương đồng với nhiều khảo sát độc lập khác, trong đó sản lượng Arabica được dự đoán đạt 40,9 triệu bao (giảm 6,4%) do thời tiết bất lợi, còn sản lượng Robusta đạt 24,1 triệu bao (tăng 14,76%) do thời tiết thuận lợi và kỹ thuật tưới tiêu hiệu quả. USDA dự báo tổng lượng cà phê xuất khẩu của Brazil trong vụ 2025/26 chỉ đạt 41,7 triệu bao, giảm 6% so với ước tính trong vụ trước.

Brazil hiện là nhà sản xuất cà phê Arabica lớn nhất thế giới, còn Việt Nam là nhà sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới. Theo USDA, các nước sản xuất Robusta là Việt Nam và Indonesia đều được dự báo sẽ thu hoạch vụ mùa lớn hơn trong niên vụ 2025/26 nhờ nông dân tăng cường chăm sóc cây trồng, khiến năng suất được cải thiện.

Theo đó, tổng sản lượng cà phê của Việt Nam vụ 2025/26 được USDA dự kiến đạt 31 triệu bao (loại 60kg), gồm 30 triệu bao Robusta và 1 triệu bao Arabica. Cũng trong vụ niên vụ này, sản lượng cà phê của Indonesia được dự kiến đạt 11,3 triệu bao (loại 60kg).

Giá cà phê tăng mạnh suốt 2 năm qua đã đem lại nguồn lợi lớn cho ngành cà phê Việt Nam. Ông Trịnh Đức Minh - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột cho rằng, không chỉ xuất khẩu tăng mạnh, tỷ lệ cà phê chế biến, đặc biệt là cà phê hòa tan cũng ngày càng tăng. Hiện nay, khoảng 10% sản lượng cà phê được đưa vào chế biến sâu, với giá trị trung bình khoảng 6.000 USD/tấn, góp phần làm tăng kim ngạch xuất khẩu.

Việt Nam cũng bắt đầu sản xuất cà phê đặc sản với giá bán cao gấp rưỡi đến gấp đôi so với mặt bằng thế giới.