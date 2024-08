Giá cà phê hôm nay 23/8: Thế giới quay đầu giảm, trong nước tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 23/8 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao dịch ở mức 4.903 USD/tấn, giảm 51 USD so với đầu giờ sáng qua. Với kỳ hạn giao hàng tháng 11, giá cà phê Robusta giao dịch ở mức 4.574 USD/tấn, giảm 58 USD.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York hôm nay là 272 cent/lb, tăng 4 cent so với phiên giao dịch trước. Nhưng ở kỳ hạn giao hàng tháng 9, giá cà phê Arabica là 246 cent/lb, giảm 3 cent so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng ở thị trường trong nước. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động ở mức 118.500 - 119.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk ở mức 119.300 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng giao dịch ở mức 118.500 đồng/kg, không thay đổi

Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay giao dịch ở mức 119.300 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông không ghi nhận sự biến động, giao dịch ở mức 119.300 đồng/kg.

Theo Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 8, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 36.903 tấn cà phê, thu về 195,34 triệu USD, giảm 7,5% về số lượng nhưng tăng 67,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt kỷ lục 5.293 USD/tấn, cao hơn 342 USD/tấn (tương đương tăng 6,9%) so với tháng 7; cao hơn 2.369 USD/tấn, tương đương tăng 81% so với cùng kỳ năm 2023. Con số này cũng cao hơn 2.244 USD/tấn (tương đương tăng gần 74%) so với giá cà phê xuất khẩu bình quân tháng 1.

Lũy kế từ đầu năm 2024 đến ngày 15/8, cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 1,02 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu 3,8 tỷ USD, giảm 12,1% về số lượng nhưng tăng mạnh khoảng 37,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Kết thúc 10 tháng đầu niên vụ 2023-2024 (tính từ tháng 10/2023 tháng 7 năm nay), cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 1,3 triệu tấn, tương đương 90% sản lượng của niên vụ hiện tại và giảm 12,4% so với cùng kỳ niên vụ trước.