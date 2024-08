Giá cà phê hôm nay 21/8: Cả trong nước và thế giới đều tăng

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 21/8 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao dịch ở mức 4.879 USD/tấn, tăng 171 USD so với đầu giờ sáng qua. Với kỳ hạn giao hàng tháng 11, giá cà phê Robusta giao dịch ở mức 4.619 USD/tấn, tăng 143 USD.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York hôm nay là 267 cent/lb, tăng 6 cent so với phiên giao dịch trước. Với kỳ hạn giao hàng tháng 9, giá cà phê Arabica là 249 cent/lb, tăng 4 cent so với đầu giờ sáng qua.

Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay ghi nhận tăng nhẹ ở một số địa phương, dao động ở mức 117.300 - 118.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk hôm nay giao dịch ở mức 118.100 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng không ổn định ở mức 117.300 đồng/kg, không ghi nhận thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá cà phê tại Gia Lai giao dịch ở mức 118.000 đồng/kg, tăng 100 đồng.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông cũng ghi nhận tăng 100 đồng/kg, giao dịch ở mức 118.100 đồng/kg.

Các tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu cà phê của nhiều thị trường EU, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc đều tăng và giao dịch ở mức giá cao do nhu cầu tăng.

Theo Eurostat, kim ngạch nhập khẩu cà phê của EU trong 5 tháng đầu năm đạt 4,93 tỷ EUR (tương đương 5,36 tỷ USD); tăng 35,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng cà phê nhập khẩu từ Việt Nam của EU ghi nhận mức tăng 71,5%, đạt trên 1 tỷ EUR (tương đương 1,1 tỷ USD).

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của EU từ thị trường ngoại khối tăng mạnh, từ 16,1% trong 5 tháng đầu năm 2023 lên 20,35% trong 5 tháng đầu năm 2024.

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, trong 5 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ nhập khẩu cà phê đạt 3,41 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập khẩu từ Việt Nam đạt 226 triệu USD, tăng 31,1%.

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Hoa Kỳ chiếm 6,62% trong 5 tháng đầu năm 2024, cao hơn so với thị phần 5,26% trong 5 tháng đầu năm 2023.