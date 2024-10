Giá cà phê hôm nay 15/10: Thế giới tăng, trong nước biến động trái chiều

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 15/10 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2024 ở mức 4.969 USD/tấn, tăng 141 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua. Kỳ hạn giao tháng 1/2025 giao dịch ở mức 4.843 USD/tấn, tăng 165 USD/tấn so với phiên giao dịch hôm qua.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 ở mức 262 cent/lb, tăng 10 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Giá giao tháng 3/2025 ở mức 260 cent/lb, tăng 10 cent/lb so với một ngày trước.

Giá cà phế thế giới tăng mạnh. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay ghi nhận sự biến động trái chiều, giao dịch trong khoảng 113.100 - 113.600 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk là 113.600 đồng/kg, bằng phiên giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng ghi nhận ở mức 113.100 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với một ngày trước.

Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay giao dịch ở mức 113.500 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông cũng ghi nhận giảm 100 đồng/kg, giao dịch ở mức 113.600 đồng/kg.

Lượng hàng tồn kho giảm mạnh và vị thế kinh doanh dư mua từ tuần trước là động lực chính giúp cà phê 2 sàn London và New York tăng mạnh. Trong khi đó lượng mưa ở Brazil chưa vượt kỳ vọng giúp Arabica hồi phục trở lại.

Ở trong nước jiện một số vùng tại Việt Nam đã thu hoạch cà phê chín sớm. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong 11 tháng đầu niên vụ 2023 - 2024 chỉ còn 24,09 triệu bao (1,445 triệu tấn). Điều này cho thấy, trong các nguồn cung chính xuất khẩu cà phê toàn cầu, chỉ có cà phê Việt Nam là mất mùa.

Các doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư các nhà máy chế biến cà phê hòa tan ở Việt Nam, vì vậy, lượng cà phê Robusta được thu mua để chế biến ngày càng tăng, dẫn tới lượng cà phê nhân giành cho xuất khẩu giảm xuống. Việc xuất hiện hàng loạt chuỗi kinh doanh cà phê ở Việt Nam cũng góp phần không nhỏ làm tăng lượng cà phê tiêu thụ ở thị trường nội địa.