Giá cà phê hôm nay 14/10: Trong nước và thế giới cùng ổn định

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 14/10 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2024 ở mức 4.828 USD/tấn, không thay đổi so với đầu giờ sáng qua. Kỳ hạn giao tháng 1/2025 giao dịch ở mức 4.678 USD/tấn, bằng mức giao dịch hôm qua.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 ở mức 252 cent/lb, không có biến động so với phiên giao dịch trước. Giá giao tháng 3/2025 ở mức 250 cent/lb, giữ nguyên so với một ngày trước.

Giá cà phê hôm nay ổn định. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay không ghi nhận sự biến động, giao dịch trong khoảng 113.000 - 113.700 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk là 113.600 đồng/kg, bằng phiên giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng ghi nhận ở mức 113.000 đồng/kg, không thay đổi so với một ngày trước.

Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay không có biến động, giao dịch ở mức 113.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giao dịch ở mức 113.700 đồng/kg, giữ nguyên so với phiên giao dịch liền trước.

Niên vụ cà phê 2024/25 của Việt Nam đã bắt đầu thu hoạch. Thời tiết bất lợi khiến sản lượng dự kiến chỉ đạt 1,47 triệu tấn, nhưng xuất khẩu có thể đạt 6 tỷ USD.

Tại Việt Nam, sau nhiều tháng có mưa, năng suất cà phê đã được cải thiện so với đầu năm khi gặp hạn hán. Tuy nhiên, thị trường vẫn lo ngại tình trạng mưa quá mức do hiện tượng La Nina trong giai đoạn thu hoạch, điều này tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá cà phê tăng mạnh.

Tháng 9/2024, giá cà phê Robusta tại thị trường Việt Nam tăng chậm hơn so với giá cà phê thế giới. Trên thị trường nội địa, giao dịch mua bán cà phê diễn ra khá trầm lắng do nguồn cung khan hiếm. Thị trường dự kiến sẽ sôi động hơn trong thời gian tới khi vụ thu hoạch mới được bắt đầu.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 9/2024 xuống mức thấp nhất từ đầu năm tới nay, ước đạt 65,0 nghìn tấn, trị giá 355,0 triệu USD, giảm 14,7% về lượng và giảm 11,6% về trị giá so với tháng 8/2024. Tuy nhiên so với tháng 9/2023 tăng 27,6% về lượng và tăng 110,8% về trị giá.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu cà phê ước đạt 1,12 triệu tấn, trị giá 4,37 tỷ USD, giảm 10,5% về lượng nhưng tăng 39,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.

Theo ước tính, tháng 9, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt mức 5.469 USD/tấn, tăng 3,6% so với tháng 8/2024 và tăng 65,2% so với tháng 9/2023. Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt mức 3.897 USD/ tấn, tăng 56,0% so với cùng kỳ năm ngoái.