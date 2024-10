Giá cà phê hôm nay 10/10: Trong nước giảm nhẹ, thế giới tăng

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 10/10 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2024 giao dịch ở mức 4.865 4.856 USD/tấn, tăng 9 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua. Với kỳ hạn giao tháng 1/2025, giao dịch ở mức 4.701 4.684 USD/tấn, tăng 17 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 đang giao dịch ở mức 250 cent/lb, tăng 2 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ hạn giao tháng 3/2025, giao dịch ở mức 248 cent/lb, tăng 2 cent/lb.

Giá cà phê hôm nay biến động trái chiều. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay ghi nhận giảm nhẹ ở một số địa phương, dao động ở mức 112.800 - 113.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk là 113.500 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng ghi nhận ở mức 112.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với phiên giao dịch liền trước.

Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay không ghi nhận biến động, giao dịch ở mức 113.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giao dịch ở mức 113.500 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với một ngày trước.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định, niên vụ 2024-2025, Việt Nam có thể chứng kiến sản lượng cà phê thấp nhất trong 13 năm qua, việc này sẽ tạo ra không ít thách thức đối với thị trường cà phê toàn cầu.

Trước mắt, có thể thấy nguồn cung giảm mạnh, trong khi nhu cầu tăng, đồng thời thị trường vẫn chịu nhiều ảnh hưởng bởi tác động của biến đổi khí hậu sẽ tạo ra áp lực gia tăng giá. Ngành cà phê Việt Nam cần điều chỉnh sản xuất, tìm các giải pháp thay thế cũng như quản lý nguồn cung để ứng phó với những thay đổi phức tạp của thị trường.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), giá cà phê Robusta đang tiến gần hơn với giá cà phê Arabica, điều trước đây ít khi xảy ra, trong khi xuất khẩu cà phê tại thị trường lớn trên thế giới liên tục tăng vọt lên các mức kỷ lục.

Giá cà phê toàn cầu tháng 9/2024 trung bình đạt 258,9 US cent/pound, tăng 8,4% so với tháng trước và tăng 69,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giá của cà phê Arabica Colombia và nhóm cà phê Arabica khác tăng 5,9% và 6,5% so với tháng trước, đạt lần lượt 279,3 US cent/pound và 278,5 US cent/pound. Giá cà phê Arabica Brazil cũng tăng 6,2% lên 257,2 US cent/pound.

Đáng chú ý, cà phê Robusta ghi nhận mức tăng lên tới 12,8% so với tháng trước, đạt bình quân 242,08 US cent/pound.

Báo cáo từ Mordor Intelligence dự đoán, thị trường cà phê toàn cầu sẽ tăng trưởng từ 132,13 tỷ USD năm 2024 lên 166,39 tỷ USD năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 4,72%.

Thói quen tiêu thụ cà phê của giới trẻ ngày càng tăng, cùng với mức thu nhập khả dụng cao hơn và quá trình đô thị hóa, là những động lực chính thúc đẩy nhu cầu sử dụng cà phê trên toàn thế giới.

Như vậy, Việt Nam có cơ hội lớn trong việc gia tăng giá trị xuất khẩu cà phê, nhưng cũng cần nỗ lực trong việc áp dụng các phương pháp canh tác bền vững, nhằm đảm bảo duy trì đà tăng trưởng trong dài hạn.