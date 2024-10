Giá cà phê hôm nay 8/10: Trong nước và thế giới cùng giảm

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 8/10 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2024 ở mức 4.868 USD/tấn, giảm 199 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua. Kỳ hạn giao tháng 1/2025 giao dịch ở mức 4.660 USD/tấn, giảm 199 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2024 giao dịch ở mức 244 cent/lb, giảm 13 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Giá giao tháng 3/2025 ở mức 243 cent/lb, giảm 13 cent/lb.

Giá cà phê hôm nay giảm ở cả trong nước và thế giới. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động ở mức 115.500 - 116.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk là 116.100 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng ghi nhận ở mức 115.500 đồng/kg, ngang bằng với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay ghi nhận giao dịch ở mức 116.000 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giao dịch ở mức 116.100 đồng/kg, cũng ghi nhận giảm 100 đồng/kg so với một ngày trước.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 9/2024 xuống mức thấp nhất từ đầu năm tới nay, ước đạt 65,0 nghìn tấn, trị giá 355,0 triệu USD, giảm 14,7% về lượng và giảm 11,6% về trị giá so với tháng 8/2024.

Tuy nhiên so với tháng 9/2023 tăng 27,6% về lượng và tăng 110,8% về trị giá. Tính chung 9 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu cà phê ước đạt 1,12 triệu tấn, trị giá 4,37 tỷ USD, giảm 10,5% về lượng, nhưng tăng 39,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.

Theo ước tính, tháng 9/2024, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt mức 5.469 USD/tấn, tăng 3,6% so với tháng 8/2024 và tăng 65,2% so với tháng 9/2023. Tính chung 9 tháng, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt mức 3.897 USD/ tấn, tăng 56,0% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường thế giới, tháng 9/2024, giá cà phê thế giới liên tục thiết lập kỷ lục mới do lo ngại thời tiết không thuận lợi và tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ hai quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới là Brazil và Việt Nam chưa được cải thiện, tình trạng tắc nghẽn vận chuyển qua Biển Đỏ và đồng USD suy yếu là các yếu tố hỗ trợ giá cà phê.

Theo hãng tư vấn Hedgepoint, dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2024-2025 của Brazil sẽ đạt 63 triệu bao, giảm 3 triệu bao so với niên vụ trước; trong khi đó, sản lượng cà phê của Việt Nam ước tính khoảng 27 triệu bao, thấp hơn dự báo trước đó.

Thị trường cà phê toàn cầu có thể thâm hụt năm thứ tư liên tiếp, do sự sụt giảm sản lượng tại Việt Nam và Brazil, đồng thời nhận định giá cà phê sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản trong thời gian tới.

Trước đó, Cơ quan cung ứng nông nghiệp Brazil cũng điều chỉnh dự báo sản lượng cà phê của Brazil niên vụ 2024 xuống 54,8 triệu bao, giảm so với mức 58,8 triệu bao được dự báo. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sụt giảm sản lượng ở cả hai quốc gia là do thời tiết bất lợi.