Ghi nhận 14 doanh nghiệp an toàn thông tin trong nước

(VTC News) -

Sáng 12/12 tại Hà Nội, Lễ công bố và trao tặng danh hiệu Chìa khóa vàng 2024 được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức nhằm vinh danh các doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam.

2024 là lần thứ 8 Chương trình bình chọn Chìa khóa vàng được triển khai dưới sự bảo trợ của Bộ thông tin và Truyền thông, cùng sự phối hợp của Cục An toàn thông tin.

Chương trình nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc, tiêu biểu; góp phần hỗ trợ hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường của các doanh nghiệp, hưởng ứng chương trình “Make in Vietnam” và Chiến lược bảo đảm an toàn, an ninh mạng quốc gia đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Chiến lược dữ liệu Quốc gia đến năm 2030 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Chương trình Chìa khóa vàng 2024 cũng góp phần thúc đẩy ứng dụng các hạ tầng số quốc gia phục vụ Chuyển đổi số tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch VNISA.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch VNISA cho biết, đồng hành cùng doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam 8 năm qua, Chương trình bình chọn Chìa khóa vàng được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam chủ trì tổ chức đã góp phần thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, nâng cao chất lượng và tính ứng dụng của các sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam.

Chương trình trở thành cầu nối tin cậy giữa những đơn vị đang có nhu cầu về bảo đảm an toàn thông tin với các tổ chức, doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam.

Theo ông Hưng, kết quả Chương trình bình chọn cũng giúp cơ quan quản lý nhà nước đánh giá chính xác hơn về thị trường sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin và đưa ra những chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam một cách phù hợp. Các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin Make in Vietnam này cũng góp phần tham gia bảo đảm an toàn thông tin cho các hạ tầng số Quốc gia.

Ông Trần Quang Hưng, quyền Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (ngoài cùng bên phải) và ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (ngoài cùng bên trái) trao danh hiệu và chứng nhận ở hạng mục "Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu".

Nối tiếp thành công của những năm trước, Chương trình bình chọn năm 2024 đã được triển khai trên toàn quốc từ tháng 6/2024. “Chìa khóa vàng” 2024 sẽ được trao cho 4 nhóm hạng mục sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin, gồm: Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc, Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc, Giải pháp công nghệ thông tin An toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số và Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu.

Bên cạnh đó, năm nay Chương trình cũng trao danh hiệu cho 4 nhóm hạng mục bình chọn dành cho các doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam, bao gồm: Top doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin mạng, Top doanh nghiệp Việt Nam về giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, Top doanh nghiệp Việt Nam về mật mã, xác thực và chữ ký số và Top doanh nghiệp chống mã độc và chống tấn công mạng.

Danh hiệu Top (trong từng hạng mục) sẽ trao cho tối đa 5 doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam hàng đầu có nguồn nhân lực, tài chính, năng lực công nghệ và kết quả hoạt động, kinh doanh tốt nhất, trong lĩnh vực bình chọn.

Chương trình Bình chọn 2024 của VNISA đã lựa chọn và trao danh hiệu Chìa khóa vàng cho 18 sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu và 06 lượt doanh nghiệp an toàn thông tin xuất sắc của 14 doanh nghiệp an toàn thông tin trong nước.

Kết quả bình chọn năm nay cho thấy sự trưởng thành và đa dạng của các sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin của các doanh nghiệp trong nước, với mức độ nội địa hóa và tự phát triển giải pháp khoa học kỹ thuật rất cao và hoàn toàn làm chủ công nghệ trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt qua Chương trình năm nay có sự tham gia lần đầu của một số doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam.