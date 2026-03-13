Gen Z sáng tạo kết nối văn hóa Việt Nam - Nhật Bản

(VTC News) -

Sắc màu Việt - Nhật là cuộc thi sáng tạo về văn hóa và du lịch dành cho sinh viên trên toàn quốc vừa được công bố tại Hà Nội, với mục tiêu khuyến khích giới trẻ tìm hiểu và kết nối những nét tương đồng trong văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Cuộc thi do Saigontimes Travel tổ chức, hướng đến việc tạo sân chơi sáng tạo cho sinh viên, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và quảng bá du lịch giữa hai quốc gia.

"Sắc màu Việt - Nhật" khuyến khích giới trẻ tìm hiểu và kết nối những nét tương đồng trong văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay được triển khai với chủ đề “Hai sắc màu một hành trình”, khuyến khích các đội thi tìm hiểu những điểm giao thoa văn hóa, đời sống và phong tục của hai nước, từ đó đề xuất những ý tưởng quảng bá du lịch Nhật Bản dưới góc nhìn của thế hệ trẻ.

Mỗi đội thi gồm 3-5 thành viên là sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Các đội sẽ trải qua ba vòng thi với những thử thách liên quan đến nghiên cứu văn hóa và phát triển ý tưởng du lịch.

Ở vòng khởi động, dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 12/4, thí sinh sẽ tìm hiểu và trình bày những nét đặc trưng văn hóa của các địa phương, qua đó khai thác những yếu tố liên quan đến văn hóa và đời sống tại Nhật Bản.

Tiếp đó, tại vòng thử thách, các đội thi sẽ thiết kế sản phẩm tour du lịch gắn với chủ đề cuộc thi, dựa trên những nội dung đã nghiên cứu ở vòng trước.

Những đội có ý tưởng nổi bật sẽ bước vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra ngày 25/4, nơi các nhóm trình bày dự án trước hội đồng giám khảo.

Ông Nguyễn Bảo Thạch, Giám đốc vận hành Saigontimes Travel phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Tùng Đinh)

Bên cạnh phần thi chính, vòng chung kết còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa như trình diễn áo dài và yukata, biểu diễn nhạc cụ truyền thống và không gian giới thiệu văn hóa Nhật Bản.

Theo ban tổ chức, tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi hơn 500 triệu đồng. Trong đó, giải nhất trị giá 20 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng, giải ba 5 triệu đồng, cùng một số giải phụ dành cho video được yêu thích nhất và ý tưởng sáng tạo. Ngoài các giải thưởng tiền mặt, 50 đội thi xuất sắc nhất còn nhận voucher du lịch Nhật Bản, áp dụng cho các chuyến đi trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2026.

Ban tổ chức cho biết cuộc thi được kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần thúc đẩy những sáng kiến mới trong quảng bá du lịch cũng như tăng cường giao lưu văn hóa giữa sinh viên Việt Nam và Nhật Bản.