Gen Z luôn nói ‘phải yêu mình nhất’, Đức Phật lý giải thế nào là yêu chính mình

Cảnh mở đầu của câu chuyện này khác hẳn không khí giảng pháp quen thuộc. Chỉ là một buổi trò chuyện riêng tư trên lầu thượng của hoàng cung. Vua Pasenadi hỏi hoàng hậu Mallikà: "Có ai yêu nàng hơn chính nàng không?". Mallikà trả lời không do dự: "Không có ai khác yêu thiếp hơn chính thiếp". Rồi bà hỏi ngược lại nhà vua, và ông cũng trả lời y như vậy.

Đức Phật nói về "yêu chính mình"

Đây là khoảnh khắc rất “người”. Không tô vẽ đạo đức, không giả vờ cao thượng. Chỉ là sự thật trần trụi: Ai cũng yêu chính mình nhất. Vua nghe xong, không phản bác, không tranh luận, mà mang câu chuyện ấy đến hỏi Đức Phật. Có lẽ chính sự thật quá hiển nhiên ấy khiến ông băn khoăn.

Đức Phật không phủ nhận. Ngài không nói con người ích kỷ, cũng không yêu cầu phải yêu người khác hơn mình. Ngài chỉ xác nhận bằng một bài kệ rất ngắn, rất lạnh: Đi khắp mọi phương trời cũng không tìm được ai thân hơn chính mình. Rồi từ đó, Ngài đặt ra một chuẩn mực: Ai yêu mình, thì đừng hại người khác.

Câu nói ấy, nếu đọc kỹ, không hề mang màu sắc lãng mạn hay khuyên nhủ nhẹ nhàng. Nó là một phép suy luận đạo đức cực kỳ thẳng thắn: Vì ai cũng đặt mình lên trước, nên đừng lấy việc yêu mình làm lý do để làm tổn thương người khác.

Trong tình huống đời thừa, Đức Phật cũng để lại những chiêm nghiệm sâu sắc.

Văn phòng - nơi “yêu mình” dễ trở thành cái cớ

Đặt đoạn kinh này vào đời sống văn phòng, nhất là với thế hệ trẻ hiện nay luôn đề cao việc yêu bản thân, ta sẽ thấy nó rất gần gũi. Hiếm người bước vào công sở với ý định làm hại ai. Phần lớn chỉ đang cố bảo vệ mình: Bảo vệ vị trí, bảo vệ lợi ích, bảo vệ danh tiếng, bảo vệ cảm giác an toàn.

Nhưng chính từ sự “bảo vệ” ấy, ranh giới mong manh giữa yêu mình và hại người bắt đầu xuất hiện. Có người vì bảo vệ mình mà đẩy việc khó sang người khác. Có người vì giữ hình ảnh mà sẵn sàng im lặng khi thấy sai trái. Có người vì sợ mất phần mình mà bóp méo sự thật. Những câu nói quen thuộc như "Tôi cũng phải lo cho tôi chứ, tôi phải yêu chính mình chứ"; "Người không vì mình trời tru đất diệt"... được nhiều người trẻ trích dẫn như một cách biện minh.

Đức Phật không phủ nhận nhu cầu ấy. Ngài không nói hãy quên mình đi. Ngài chỉ đặt một giới hạn rất rõ: Yêu mình không được đi kèm với việc hại người khác. Trong văn phòng, giới hạn này đặc biệt quan trọng, bởi ở đó, mọi hành động “vì mình” đều có khả năng tạo hiệu ứng dây chuyền lên tập thể.

Câu kệ cuối của bài kinh giống như một tấm biển cảnh báo treo lặng lẽ: Nếu bạn biết mình là người mình yêu nhất, thì càng phải cẩn trọng với cách bạn đối xử với người khác. Bởi rất nhiều tổn thương nơi công sở không đến từ ác ý, mà đến từ những lựa chọn hoàn toàn hợp lý cho cá nhân.

Ở đây, Đức Phật không yêu cầu con người phải vị tha phi thường. Ngài chỉ nhắc một điều rất thực tế: Nếu ai cũng đặt mình lên trước, thì xã hội chỉ đứng vững khi mỗi người biết dừng lại trước ranh giới làm hại người khác. Văn phòng cũng vậy. Nó không vận hành bằng tình thương, mà bằng sự tự kiềm chế.

Hoàng hậu Mallikà nói một câu rất thật. Đức Phật nghe xong, không chỉnh sửa sự thật ấy, chỉ đặt nó vào đúng chỗ. Và chính sự “đặt đúng chỗ” đó biến một cuộc trò chuyện riêng tư thành một chuẩn mực đạo đức đủ sắc để dùng cho mọi thời - kể cả giữa văn phòng của thế kỷ XXI.

Yêu mình là bản năng, nhưng không biến bản năng ấy thành lý do làm người khác tổn thương mới là lựa chọn có ý thức.