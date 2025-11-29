EuroCham: Việt Nam cần tăng tốc chuyển đổi xanh để tăng trưởng kinh tế

(VTC News) -

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Xanh (GEF) 2025, Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert cho biết, riêng năm 2025 Việt Nam đã hứng chịu 14 cơn bão và cơn bão thứ 15 đang chuẩn bị đổ bộ; tính đến ngày 24/11, các đợt thời tiết cực đoan này đã gây thiệt hại kinh tế ước khoảng 3,22 tỷ USD - mức cao nhất trong vòng nửa thế kỷ.

Trong bối cảnh đó, ông Bruno Jaspaert nhấn mạnh: "Chuyển đổi xanh là một cuộc chiến phải thắng. Bởi tăng trưởng kinh tế không thể duy trì nếu thiếu chiến lược kiên định hướng tới khả năng chống chịu khí hậu và phát triển bền vững dài hạn".

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert phát biểu tại GEF 2025. (Ảnh: Hùng Cường)

Người đứng đầu EuroCham cho biết, tính cấp thiết của chuyển đổi xanh “chưa bao giờ rõ ràng hơn những tháng vừa qua” khi Việt Nam chứng kiến tác động ngày càng khốc liệt của biến đổi khí hậu lên đời sống và kinh tế. Ông nhấn mạnh phát triển bền vững không còn là một khẩu hiệu xa vời, mà đã trở thành nhiệm vụ chung của tất cả mọi người ngay bây giờ.

Bên cạnh thách thức, ông Bruno Jaspaert cho rằng chuyển đổi xanh hoàn toàn có thể trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới.

Ông nhận định châu Âu đang thúc đẩy xu hướng này thông qua các khuôn khổ lớn như Thỏa thuận Xanh - chương trình huy động ít nhất 1.000 tỷ euro cho đầu tư bền vững và Sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu với gói 300 tỷ euro dành cho các đối tác chiến lược.

Theo Chủ tịch EuroCham, Việt Nam đang sở hữu nhiều nền tảng quan trọng để xây dựng lộ trình phát triển bền vững.

Các cam kết lớn như mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Chiến lược Tăng trưởng Xanh, Quy hoạch Điện VIII với tỷ trọng 47% năng lượng tái tạo vào năm 2030 và kế hoạch triển khai thị trường carbon tạo ra khung chính sách tương đối rõ ràng.

Đây được xem là cơ sở giúp Việt Nam củng cố khả năng chống chịu trước tác động khí hậu trong những năm tới.

Cũng tại diễn đàn, ông Jaspaert cho biết chiến dịch khẩn cấp "50 vì 1" do EuroCham triển khai đã nhận được 70.000 USD đóng góp chỉ trong 24 giờ nhằm hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo ông, sự chung tay nhanh chóng của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu cho thấy mức độ gắn bó và trách nhiệm mà các nhà đầu tư EU dành cho Việt Nam. Đây cũng là lời kêu gọi các bên tiếp tục hành động để biến những cam kết khí hậu thành kết quả cụ thể.

Các chuyên gia, doanh nghiệp nhận định Việt Nam có cơ hội lớn từ chuyển đổi xanh. (Ảnh: Hùng Cường)

GEF 2025 tiếp tục với 9 phiên hội nghị chuyên sâu và 3 hội thảo thực hành. Các phiên thảo luận này tập trung vào những ưu tiên phát triển bền vững hàng đầu của Việt Nam - năng lượng sạch, tài chính xanh, phát triển đô thị, nông nghiệp bền vững, AI và nhân tài xanh, chiến lược phục hồi nước, và chuỗi cung ứng xanh.

Mỗi phiên được thiết kế nhằm chuyển hóa những góc nhìn toàn cầu thành các bước đi thực tiễn mà doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng tại Việt Nam có thể áp dụng nhanh chóng.