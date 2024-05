Gcoop Việt Nam đạt giải thưởng 'Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng' năm 2024

(VTC News) -

“Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” là giải thưởng được Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) tổ chức và được cấp phép bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Gcoop Việt Nam được trao giải tại Giải thưởng uy tín này.

Năm nay, Gcoop Việt Nam được vinh danh tại các hạng mục: Cúp vàng dành cho sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe General Balance Vitamin C và Huy chương vàng dành cho các sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CK Balance Hemo; Thực phẩm bổ sung Gcoop The Elixir Green; Thực phẩm bổ sung Gcoop The Elixir Red; Thực phẩm bổ sung Gcoop The Elixir White Glow.

Theo Ban tổ chức, đây là giải thưởng được bình chọn từ hàng trăm sản phẩm tham gia xét giải từ các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước tại Việt Nam. Việc xét giải được dựa trên 4 tiêu chí về an toàn, chất lượng và hiệu quả sản phẩm; tiêu chuẩn cao trong sản xuất kinh doanh, và những đóng góp cho xã hội, cộng đồng. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Gcoop Việt Nam có các sản phẩm được vinh danh tại Giải thưởng uy tín này.

Giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” được tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe được thị trường đón nhận mạnh mẽ và khuyến khích việc cải thiện chất lượng, an toàn và tính hiệu quả của các sản phẩm này trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Giải thưởng cũng nhằm vinh danh các doanh nghiệp hoạt động tuân thủ pháp luật và nỗ lực nghiên cứu khoa học nhằm phát triển các sản phẩm thực phẩm bổ sung mới có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng.

Năm nay, Gcoop Việt Nam được trao giải ở các hạng mục Cúp vàng và Huy chương vàng cho các sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận mạnh mẽ.

Ông Son Sehhyun - Phó Tổng Giám đốc Gcoop Việt Nam cho biết: "Giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2024” một lần nữa khẳng định cam kết của Gcoop trong việc cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao đạt chứng nhận CGMP, GMP do Tập đoàn mẹ General Bio sản xuất, được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng.

Thời gian tới, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của người tiêu dùng để hướng tới mục tiêu mang ảnh hưởng, giá trị tốt tới cộng đồng “Mở ra một thế giới khỏe mạnh và tốt đẹp nơi con người cùng chung sống”.