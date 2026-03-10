Gặp người bán trái cây ở Nha Trang có lời rao thành bài hát ‘viral’ toàn cầu

(VTC News) -

Nguồn “Mango pineapple banana”

Những ngày qua, đoạn video ghi lại màn trò chuyện đầy ngẫu hứng giữa du khách Anh - Louis (biệt danh Local Lou) và một người phụ nữ bán trái cây trên bãi biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Video mang tên “Mango pineapple banana” mở đầu bằng khoảnh khắc Louis tiến lại gần một người phụ nữ bán trái cây và chào: “Hello”. Ngay lập tức, người phụ nữ đáp lại bằng câu hát nổi tiếng: “Hello, is it me you’re looking for?” – lời mở đầu của bản tình ca Hello do Lionel Richie thể hiện. Cách phản hồi bất ngờ khiến vị khách Tây bật cười thích thú.

Không dừng lại ở đó, người bán hàng tiếp tục giới thiệu các loại trái cây như xoài, dứa, chuối, dưa hấu bằng tiếng Anh, ngân nga như một giai điệu. Chỉ vài câu rao ngắn gọn nhưng với sự tự tin, biểu cảm vui vẻ và cách nhấn nhá độc đáo, cuộc chào mời quen thuộc bỗng trở thành một “tiết mục” giao tiếp đầy năng lượng giữa bãi biển đông người.

Bà Nguyễn Thị Mai, tên thường gọi là "dì Mai" rao “xoài, dứa, chuối” gây sốt trên bãi biển Nha Trang.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Điện tử VTC News, người phụ nữ trong video là bà Nguyễn Thị Mai, tên thường gọi là "dì Mai", sống tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bà Mai đã gắn bó với công việc bán trái cây trên bãi biển khoảng 30 năm.

"Những câu hát và cách hát này được tôi tích lũy qua nhiều năm tiếp xúc với du khách quốc tế chứ cũng không qua trường lớp nào cả" - bà Mai nói.

Theo bà Mai, nhờ công việc này và sự thân thiện với du khách, bà có thể nuôi hai con gái đang theo học đại học.

Còn người quay lại khoảnh khắc đặc biệt ấy là bạn của Louis khi cả hai đang nghỉ trên ghế tắm nắng vào ngày 10/8/2025. Sau đó, Louis đã đăng lên mạng xã hội, đoạn clip sau đó nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 40 triệu lượt xem trên nhiều nền tảng.

Theo Louis, sau khi clip được lan truyền trên mạng, vài tháng sau, khi quay lại Nha Trang thăm bạn bè, Louis tình cờ gặp lại bà Mai trên chính bãi biển cũ. Người phụ nữ nhận ra anh ngay và vui vẻ chạy đến chào hỏi. Cuộc gặp gỡ tiếp tục được Louis ghi lại và chia sẻ trong video thứ hai.

Louis cho biết, trong lần đầu gặp, anh đã mua xoài, dứa và chuối, đồng thời gửi thêm tiền boa vì thấy người bán hàng “quá dễ thương”. Ở lần gặp lại, dù anh chưa kịp hỏi mua, bà Mai vẫn nhất quyết tặng trái cây. Tính đến nay, cả hai đã gặp nhau khoảng 5–6 lần, và mỗi lần đều kết thúc bằng những tràng cười.

Louis chụp ảnh cùng "dì Mai" (ảnh: NVCC)

Chính phong cách rao hàng vừa hát vừa trò chuyện đầy thân thiện của “dì Mai” đã tạo nên sức hút đặc biệt đối với cộng đồng du khách trong và ngoài nước. Nhiều người thậm chí tìm cách “săn” bằng được người bán trái cây này để tận tai nghe những câu rao quen thuộc.

Sự lan tỏa của đoạn video còn thu hút sự chú ý của The Kiffness, nghệ sĩ nổi tiếng với các bản remix từ những video lan truyền trên mạng. Sau khi được nhiều người dùng mạng gắn thẻ, anh đã chủ động liên hệ với Louis để hợp tác biến đoạn rao hàng thành một ca khúc hoàn chỉnh.

Theo Louis, sức hút của video đến từ chính sự tự nhiên và thân thiện của “dì Mai”. Giọng hát lớn, rõ ràng, nụ cười cởi mở cùng cách giao tiếp hài hước của bà đã biến việc bán hàng thường ngày thành một trải nghiệm vui vẻ với du khách.

“Ngay từ đầu tôi đã nghĩ dì Mai có thể trở thành một hiện tượng toàn cầu”, Louis chia sẻ, cho rằng chính sự sáng tạo và năng lượng tích cực trong cách bán hàng đã khiến câu rao “xoài, dứa, chuối, dưa hấu” trở thành một dấu ấn đặc biệt của bãi biển Nha Trang.