Gần Tết, nhiều đoạn Quốc lộ 1 qua phía Đông Đắk Lắk vẫn dang dở sửa chữa

Sau đợt mưa bão lịch sử cuối tháng 11/2025, tuyến Quốc lộ 1 qua khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) bị hư hỏng nặng, xuất hiện hàng loạt ổ gà, rạn nứt mặt đường, sình lún và sạt lở taluy, khiến việc đi lại của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.
Anh Nguyễn Văn Sơn, một tài xế đường dài thường xuyên đi qua tuyến này, cho biết mỗi lần đi qua Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên cũ đều phải chạy chậm để tránh ổ gà. “Tuyến đường này nhiều năm nay hư hỏng liên tục, năm nay thêm lũ lụt nên tình trạng xuống cấp càng nghiêm trọng hơn, đi ban đêm rất lo”, anh Sơn chia sẻ.
Tại khu vực đèo Cả đoạn Km1360+890 thuộc địa phận xã Hòa Xuân, mưa lũ vào cuối tháng 11/2025 làm sạt lở một đoạn đường dài. Cơ quan chức năng phải cắm bảng cấm người và phương tiện đi lại.
Hiện các đơn vị thi công tập trung xử lý sụt trượt taluy, xếp kè rọ thép đá hộc và đắp nền đường, khiến việc đi lại qua khu vực này gặp nhiều hạn chế.
Tại khu vực QL1 qua phường Phú Yên, mưa lũ làm hư hỏng 1 đoạn cống qua mặt đường.
Cơ quan chức năng đã tạm thời khắc phục điểm hư hỏng trên nhưng mặt đường vẫn còn nhiều "ổ gà, ổ voi".
Tại đoạn QL1 qua xã Tuy An Bắc, đoạn đường bị cào tróc, nhiều "ổ gà" khiến người dân 2 bên đường và nhiều tài xế ngán ngẩm.
Chị Vy Phan, người dân sinh sống ven tuyến Quốc lộ 1, cho biết tình trạng hư hỏng mặt đường đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của gia đình. “Mùa nắng thì bụi bay mù mịt, mùa mưa nước đọng kín trong các ‘ổ gà’. Xe cộ qua lại văng nước, văng bùn đất lên tận trong nhà, nên gia đình tôi phải đóng cửa suốt ngày, không buôn bán gì được”, chị Vy Phan chia sẻ.
Ông Võ Đình Thái, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Phú Yên, cho biết mặc dù thời tiết khu vực thường xuyên mưa, trời rét, nhưng công nhân vẫn tranh thủ thi công ngày đêm, quyết tâm hoàn thành các hạng mục còn lại. “Chúng tôi phấn đấu thông xe qua Đèo Cả sớm nhất để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết”, ông Thái nói.
Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên có chiều dài 134 km do Khu quản lý đường bộ 3 - Bộ Xây dựng quản lý. Những năm gần đây, cung đường này là nỗi ám ảnh của tài xế và người dân vì hư hỏng nghiêm trọng.
