Gần 700 người đội mưa, chen chân tranh 41 suất nhà ở xã hội ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 3/12, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng tổ chức bốc thăm quyền mua và chọn căn hộ nhà ở xã hội tại lô B4-2, thuộc dự án khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng.

Hàng trăm người đội mưa, xếp hàng chờ bốc thăm.

Theo chủ đầu tư, từ ngày 7 đến 23/10/2025, dự án tiếp nhận 1.024 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Đợt mở bán lần này có 305 căn, trong đó 265 căn dành cho đối tượng ưu tiên như người cao tuổi, người khuyết tật… Tuy nhiên, sáng nay chỉ có 264 người tham gia, nên chiều cùng ngày 41 căn còn lại được bốc thăm theo quy định.

Ban tổ chức cho biết, 692 người đã đến bốc thăm trong tổng số 759 hồ sơ đủ điều kiện, khiến 41 căn hộ còn lại có tỉ lệ "chọi" lên đến 1:17.

Từ chiều đến tối 3/12, bất chấp mưa nặng hạt, dòng người vẫn xếp hàng dài chờ lấy số và đợi đến lượt bốc thăm.

Chung cư nhà ở xã hội Bàu Tràm Lakeside, gần Khu công nghiệp Hòa Khánh, Khu công nghệ cao Đà Nẵng và cảng Liên Chiểu, thu hút đông lao động địa phương.

Không khí trong phòng chờ hết sức căng thẳng.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, căn hộ diện tích 44,5m² đến gần 70m², giá khoảng 16 triệu đồng/m². Người mua cần từ 714 triệu đến hơn 1,1 tỉ đồng cho một căn hộ - mức khá phù hợp với thu nhập công nhân, nhân viên văn phòng trẻ.

Giai đoạn 2021 - 2024, Đà Nẵng hoàn thành 4.382 căn nhà ở xã hội. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có gần 29.000 căn, riêng năm 2024 hoàn thành 2.676 căn.

Từ 1/8, điều kiện mua nhà ở xã hội được nới lỏng khi không còn yêu cầu điều kiện cư trú, chỉ nêu một số điều kiện về nhà ở và thu nhập. Luật Nhà ở 2023 bổ sung các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội tại Điều 76 như: Thân nhân liệt sĩ; công chức, viên chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu; học sinh, sinh viên trường chuyên biệt; doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp.

Ngoài ra, điều kiện cư trú khi mua nhà ở xã hội được bãi bỏ từ ngày 1/8 tới theo quy định của Luật Nhà ở 2023. Cụ thể, Điều 78 Luật Nhà ở 2023 quy định về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội không còn yêu cầu điều kiện cư trú, chỉ nêu một số điều kiện về nhà ở và thu nhập.

Thứ nhất, phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội đó; chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại tỉnh, thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội đó hoặc sở hữu nhà ở nhưng diện tích bình quân đầu người thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu...

Thứ hai, phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định của Chính phủ đối với từng đối tượng cụ thể hoặc thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.