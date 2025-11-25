Gần 2500 bệnh nhân viêm gan B được miễn phí xét nghiệm viêm gan D tiêu chuẩn Mỹ

(VTC News) -

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đạt tiêu chuẩn quốc tế của Stanford trong thực hiện xét nghiệm. Nhờ đó, các nhà khoa học Việt Nam có thể hợp tác với chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford để triển khai nghiên cứu HEP-D về viêm gan D, thông qua xét nghiệm đánh giá tỷ lệ đồng nhiễm viêm gan B và D ở nước ta. Đây là nghiên cứu đầu tiên với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam về viêm gan D.

Giáo sư Harry B. Greenberg (áo xanh), “cha đẻ” của vắc xin Rota thế hệ đầu tiên, Cố vấn Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford trực tiếp thăm và làm việc tại Trung tâm Xét nghiệm đạt chuẩn ISO 15189:2012 tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, từ tháng 12/2023. (Ảnh: BVĐK Tâm Anh)

Viêm gan D (HDV) là loại virus nguy hiểm, chỉ tấn công người đã nhiễm viêm gan B. Khi cùng mắc hai loại virus này, tốc độ tiến triển xơ gan và ung thư gan tăng nhanh gấp 2-3 lần.

Hiện Việt Nam có khoảng 10 triệu người bị viêm gan B nhưng hầu hết chưa từng được tầm soát viêm gan D, dẫn tới thiếu dữ liệu quan trọng để quản lý các ca bệnh đồng nhiễm nhằm phòng ngừa diễn tiến nhanh tới xơ gan, ung thư gan.

Nghiên cứu HEP-D nhằm làm sáng tỏ gánh nặng bệnh viêm gan B, góp phần thúc đẩy nghiên cứu và đưa ra phác đồ, thuốc điều trị viêm gan D trong tương lai gần, giúp nâng cao năng lực điều trị bệnh gan ở Việt Nam.

Nghiên cứu sẽ được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa TP.HCM và Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 11/2025 đến tháng 7/2026.

Kỹ thuật viên Trung tâm Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vận hành hệ thống BioDot (Mỹ) thực hiện kỹ thuật Q-MAC giúp tìm kháng thể virus viêm gan D, tác nhân có thể gây ung thư gan. (Ảnh: BVĐK Tâm Anh)

Theo bác sĩ Phương Lễ Trí, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh, 3 bệnh viện này sẽ thu nhận bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên, đã được chẩn đoán viêm gan B mạn tính. Người tham gia chỉ cần đến thăm khám một lần duy nhất, và được làm xét nghiệm máu để phát hiện có nhiễm virus viêm gan D hay không.

Toàn bộ chi phí xét nghiệm trong phạm vi nghiên cứu và một phần chi phí đi lại được tài trợ bởi Viện Nghiên cứu Tâm Anh. Việc tham gia hoàn toàn tự nguyện, bệnh nhân có thể rút lui bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến quá trình khám và điều trị thông thường của họ.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh hợp tác nghiên cứu toàn cầu, trong đó có dự án HEP-D về viêm gan D, với quy mô lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Để nghiên cứu HEP-D theo chuẩn quốc tế, Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford trực tiếp đào tạo kỹ thuật xét nghiệm viêm gan D cho đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên của Trung tâm Xét nghiệm, Viện Nghiên cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Đây là những xét nghiệm rất đặc hiệu, phức tạp hơn xét nghiệm viêm gan B thông thường.

Do đó, ngay sau khi ký kết hợp tác với Stanford, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị xét nghiệm virus viêm gan D chuyên dụng hiện đại trị giá hàng chục tỷ đồng phục vụ cho nghiên cứu này. “HEP-D áp dụng chuẩn xét nghiệm quốc tế, thiết bị và quy trình đồng bộ, nhằm đảm bảo dữ liệu đủ độ tin cậy để thẩm định, so sánh với các nghiên cứu lớn trên thế giới”, bác sĩ Trí cho biết.

Hệ thống Robot Artis Pheno chụp mạch hiện đại, hỗ trợ bác sĩ can thiệp mạch (như TACE) để tắc mạch nuôi u gan, từ đó giúp giữ lại nhiều mô gan lành. (Ảnh: BVĐK Tâm Anh)

Bác sĩ Phương Lễ Trí nhấn mạnh: “Nếu không biết bệnh nhân có viêm gan D hay không, chúng ta sẽ thiếu thông tin quan trọng để đánh giá và phân tầng nguy cơ tiến triển bệnh. Từ đó không thể xây dựng kế hoạch theo dõi và điều trị hiệu quả. Nghiên cứu HEP-D giúp bệnh nhân viêm gan B nhận diện đầy đủ nguy cơ nhiễm virus viêm gan D, qua đó tăng cường sự chủ động trong theo dõi và bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Đây không chỉ là khảo sát khoa học mà còn nhằm thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng đối với bệnh gan - một gánh nặng ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết đưa các chuẩn mực khoa học tiên tiến về áp dụng tại Việt Nam, giúp người bệnh tiếp cận những phương pháp chẩn đoán và điều trị hiện đại”.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cùng Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch của Đại học Stanford trong lễ công bố hợp tác về đào tạo xét nghiệm viêm gan D vào 15/11/2023. (Ảnh: BVĐK Tâm Anh)

Nghiên cứu HEP-D là một trong 4 dự án quan trọng mà Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford ký kết hợp tác từ 2023, trong chuyến thăm cấp nhà nước qua lại của hai Chính phủ Việt Nam - Mỹ. Hợp tác này cũng mở ra cơ hội xây dựng bức tranh toàn cảnh về nhiễm viêm gan D trên người bệnh viêm gan B mạn tính tại Việt Nam, giúp bác sĩ phân tầng nguy cơ, lập kế hoạch quản lý theo dõi bệnh dài hạn và hỗ trợ chiến lược y tế quốc gia.

Từ ngày 25/11, Nghiên cứu HEP-D được triển khai đầu tiên tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ở Hà Nội và TP.HCM, sau đó sẽ mở rộng thu tuyển bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, người bệnh tham gia nghiên cứu sẽ được bác sĩ Trung tâm Viêm gan và Gan nhiễm mỡ tư vấn và tiến hành các bước sàng lọc viêm gan D. Nếu bạn hoặc người thân muốn tìm hiểu thêm về nghiên cứu này và đăng ký tham gia, vui lòng liên hệ hotline: 0287 102 6789 (TP.HCM) và 0247 106 6858 (Hà Nội) hoặc qua email cskh@tahospital.vn.