Bệnh viện Tâm Anh phát triển 'chuỗi' phòng khám công nghệ cao tại Hà Nội

(VTC News) -

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy ra đời như một điểm nhấn mới trong chiến lược mang y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận như Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh… Đây là cơ sở khám chữa bệnh thứ 5 thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và là Trung tâm khám chữa bệnh trong ngày quy mô lớn thứ 2 của Tâm Anh trên toàn quốc, sau cơ sở rộng 25.000 m² tại phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy tọa lạc tại số 265 Cầu Giấy, có vị trí thuận tiện ngay lối lên ga Chùa Hà, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Phát biểu tại lễ khai trương, TS.BS Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Cục khám chữa bệnh Bộ Y tế, đánh giá Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy là cơ sở y tế tư nhân tiêu biểu, được đầu tư đồng bộ với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Phó Cục trưởng tin tưởng rằng, với nền tảng chất lượng đã được khẳng định, Tâm Anh Cầu Giấy sẽ vận hành hiệu quả, phát hiện sớm và điều trị kịp thời nhiều bệnh lý, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Ông cũng kỳ vọng Tâm Anh tiếp tục là đối tác tin cậy trong phát triển du lịch y tế, phục vụ không chỉ người dân trong nước mà còn chuyên gia, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam hướng tới mục tiêu chung là nâng cao sự hài lòng và chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy được xem là “siêu” trung tâm khám chữa bệnh hiện đại bậc nhất Thủ đô. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Bà Ngô Thị Ngọc Hoa, Tổng giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, Tâm Anh Cầu Giấy quy tụ gần 1.000 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên,… Với 5 tầng nổi, tổng diện tích hơn 17.000 m², được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, Tâm Anh Cầu Giấy có 28 chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng với 200 phòng khám và phòng chức năng hiện đại, nổi bật như: Cấp cứu tổng hợp - đột quỵ, Nội tổng hợp - Khám sức khỏe tổng quát, Tiêu hóa, Tim mạch, Thần kinh, Mắt Công nghệ cao, Cơ xương khớp, Chấn thương chỉnh hình, Nội tiết - Đái tháo đường, Giảm cân, Nội thận - Lọc máu…

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy hội tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giỏi ở các chuyên khoa quan trọng như Thần kinh, Cơ xương khớp, Tiêu hóa, Tim mạch, Nội tiết - Đái tháo đường, Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Hỗ trợ sinh sản, Sản Phụ khoa, Tai Mũi Họng, Hô hấp, Nhi khoa, Chẩn đoán hình ảnh…

Khác với mô hình phòng khám thông thường, Tâm Anh Cầu Giấy là một trung tâm điều trị chuyên sâu, công nghệ cao, liên thông toàn diện với Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh toàn quốc và các bệnh viện lớn trong và ngoài nước. Khi cần hội chẩn hoặc cùng điều trị trên một người bệnh, các chuyên gia, bác sĩ đa chuyên khoa sẽ nhanh chóng và thuận lợi cùng trao đổi, bàn luận để đưa ra phác đồ hiệu quả, an toàn, rút ngắn thời gian điều trị và tối ưu chi phí cho người bệnh.

Tâm Anh Cầu Giấy được thiết kế theo mô hình “bệnh viện trong ngày” giúp người dân trải nghiệm hành trình y tế toàn diện, từ sàng lọc, thăm khám tổng quát, chuyên khoa, điều trị chuyên sâu.

Phòng khám được đầu tư 100% máy móc, thiết bị mới và hiện đại hàng đầu hiện nay, không nhiều cơ sở y tế có được, như: hệ thống siêu âm Sả Phụ khoa 4D Voluson Signature 18 thế hệ mới nhất (GE Healthcare - Mỹ); hệ thống chẩn đoán rối loạn tiền đình ứng dụng trí tuệ nhân tạo VNG 525 và EyeSeeCam vHIT (Đan Mạch); hệ thống kích thích từ trường xuyên sọ thế hệ mới Neuro-MSX (Nga) điều trị đau đầu, mất ngủ; hệ thống đo gắng sức tim mạch hiện đại SunTech Tango M2 (Mỹ) kết hợp máy đi bộ y khoa BTL (Cộng hòa Séc); hệ thống nội soi tiêu hóa hiện đại Olympus EVIS X1 CV - 1500...

"Siêu máy" nội soi hiện đại bậc nhất thế giới Olympus EVIS X1 CV - 1500 với công nghệ 4K sắc nét, phóng đại hình ảnh lên gấp hàng trăm lần, giúp truy tìm những tổn thương siêu nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Hàng loạt máy móc trong chẩn đoán hình ảnh cũng được đầu tư đồng bộ, như máy MRI 1.5 Tesla, siêu âm Doppler 5D, công nghệ FUSION kết hợp hình ảnh siêu âm - CT - MRI, siêu âm định lượng gan nhiễm mỡ UDFF, cùng hệ thống X-quang kỹ thuật số thế hệ mới cho hình ảnh sắc nét, an toàn với liều tia thấp. Mỗi tầng của phòng khám đều bố trí khu chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm tương ứng với từng dịch vụ, giúp người bệnh không phải di chuyển nhiều, tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh.

“Siêu” trung tâm khám chữa bệnh hiện đại Tâm Anh Cầu Giấy (Hà Nội)

Bên cạnh đó, Phòng khám Tâm Anh Cầu Giấy còn đẩy mạnh triển khai quản trị thông minh - triển khai hệ thống bệnh án điện tử (EMR), giúp khách hàng dễ dàng tra cứu kết quả, lịch tái khám, thanh toán không tiền mặt, hướng tới mô hình “không giấy tờ - không đợi chờ - về nhà sớm.”

Cùng ngày, Hệ thống Tiêm chủng vắc xin VNVC chính thức khai trương Trung tâm tiêm chủng VNVC The West Cầu Giấy, nằm trong khuôn viên Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy với diện tích hơn 500m2. Đây là trung tâm tiêm chủng cao cấp thứ 245 của Hệ thống VNVC trên toàn quốc. Trong tuần lễ khai trương (từ 22-31/10/2025), khách hàng thăm khám tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy sẽ được ưu đãi 20% phí khám và cận lâm sàng, đồng thời nhận voucher tiêm chủng tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC cùng nhiều quà tặng giá trị...