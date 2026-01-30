Gần 200 cơ sở dịch vụ ở Huế cam kết nói không với động vật hoang dã

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu ra tại Diễn đàn truyền thông "Huy động sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong bảo tồn đa dạng sinh học bền vững" tổ chức tại TP Huế sáng 30/1.

Theo ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, với chiến lược hành động toàn diện, kế hoạch đầu tư phù hợp cùng sự chung tay của cộng đồng, TP Huế đang từng bước hướng tới mô hình phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Thành phố tích lũy được nhiều kinh nghiệm quan trọng trong việc huy động sự tham gia của cộng đồng, từng bước thiết lập các cơ chế theo hướng trao quyền, tăng cường trách nhiệm và bảo đảm người dân là chủ thể trong các mô hình bảo tồn tại địa phương.

Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế phát biểu tại sự kiện

''Trong những năm qua, Chi cục Kiểm lâm TP Huế thành lập nhiều nhóm bảo tồn cộng đồng với thành phần chủ yếu là già làng, trưởng bản, thanh niên nòng cốt, hội phụ nữ và những người có uy tín trong thôn bản. Các nhóm này không chỉ tham gia tuần tra, giám sát và tháo gỡ bẫy, mà còn đóng vai trò hạt nhân truyền thông, vận động và đối thoại với từng hộ gia đình về các hành vi liên quan đến săn bắt, mua bán và tiêu thụ động vật hoang dã.

Cộng đồng ngày càng tham gia tích cực và có tiếng nói trực tiếp trong các hoạt động bảo tồn tại địa phương, tạo bước chuyển quan trọng từ cách tiếp cận “cán bộ nói – dân nghe” sang “cộng đồng nói – cộng đồng thay đổi”. Cụ thể, cộng đồng đã phối hợp tổ chức hơn 60 sự kiện truyền thông, tập huấn cho hơn 3.000 người dân địa phương; gần 1.400 người tham gia thảo luận chuyên sâu về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; huy động gần 200 cơ sở dịch vụ ký cam kết nói không với động vật hoang dã...”, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn thông tin.

Sự kiện quy tụ gần 120 đại biểu tham gia, đóng góp và chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn da dạng sinh học

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế cho rằng, khi thông điệp bảo tồn được truyền tải bởi chính những người trong cộng đồng bằng ngôn ngữ , phong tục và uy tín xã hội, thì mức độ tin cậy cao hơn, hành vi thay đổi bền vững hơn và mạng lưới truyền thông cơ sở được duy trì lâu dài ngay cả khi các dự án kết thúc.

Ông Hoàng Xuân Huy - Giám đốc đối ngoại Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF - Việt Nam) khẳng định: “Chúng tôi tin rằng, thông qua sự hợp tác chặt chẽ và sự tham gia chủ động của các bên, công tác bảo tồn đa dạng sinh học sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những giá trị lâu dài cho cả con người và thiên nhiên”.