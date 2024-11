Gamuda Land thắng lớn tại giải thưởng Bất động sản Vietnam PropertyGuru

(VTC News) -

Gamuda Land Việt Nam đã xuất sắc giành giải thưởng cao quý "Best Developer of the Decade" – Nhà phát triển bất động sản xuất sắc nhất trong thập kỷ, khẳng định vị thế tiên phong và những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

Là một trong những giải thưởng bất động sản có lịch sử lâu đời và uy tín hàng đầu tại Việt Nam, Giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru được xem là thước đo để đánh giá và tôn vinh những nhà đầu tư uy tín cùng các dự án bất động sản chất lượng hàng đầu.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản phát triển nhanh chóng và ngày càng cạnh tranh như hiện nay, giải thưởng tạo cơ hội cho các chủ đầu tư được toả sáng, thông qua đó thể hiện cam kết về chất lượng sản phẩm.

Tại sự kiện Vietnam PropertyGuru Award 2024, Gamuda Land Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế của mình khi xuất sắc giành được tổng 13 giải thưởng danh giá bao gồm: Nhà phát triển bất động sản xuất sắc nhất trong thập kỷ (Developer of Decade), Nhà phát triển bất động sản xuất sắc nhất (Best Developer), cho thương hiệu Gamuda Land Việt Nam và 11 giải khác cho các dự án được phát triển bởi Gamdua Land Việt Nam là The Meadow và Eaton Park.

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, ông Angus Liew Bing Fooi, Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam cho biết, doanh nghiệp này rất tự hào khi được bình chọn là Nhà phát triển bất động sản xuất sắc của thập kỷ. Việc được Ban tổ chức Vietnam PropertyGuru Awards 2024 trao 13 giải thưởng ngày hôm nay là minh chứng đáng quý cho những nỗ lực của Gamuda Land Việt Nam.

“Đây chính là nguồn động lực lớn lao để chúng tôi tiếp tục sứ mệnh phát triển các dự án bất động sản bền vững, nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng và kiến tạo những giá trị lâu dài, bền vững cho xã hội”, ông Angus Liew Bing Fooi nói.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2007, Gamuda Land hiện đang phát triển hai dự án lớn là Gamuda City quận Hoàng Mai, Hà Nội và Celadon City quận Tân Phú, TP.HCM. Năm 2023, Gamuda Land Việt Nam khởi công hai dự án quan trọng là Artisan Park tại Bình Dương và The Meadow tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Năm 2024, Gamuda Land tiếp tục triển khai dự án Eaton Park và Elysian ở TP Thủ Đức.