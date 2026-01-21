Gã 'đạo chích' cầm búa đập bể cửa kính, đột nhập công ty cuỗm tài sản

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Công ty TNHH thực phẩm tốt lành Good Food (đóng trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), qua đó bắt giữ đối tượng Trần Đại (SN 1985, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Theo hồ sơ vụ việc, sáng 14/1, chị Hoàng Thị Lan (SN 1990, trú TP Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm tốt lành Good Food) đến Công an phường Ngũ Hành Sơn trình báo việc doanh nghiệp bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản.

Trần Đại cùng tang vật. (Ảnh: C.A)

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện cửa kính bên hông công ty bị đập vỡ, nhiều tài sản giá trị lớn bị lấy mất gồm 10 CPU máy tính bàn, 1 bộ máy ảnh Sony, 1 ống kính Sony, 1 dàn âm thanh karaoke, tổng trị giá hơn 220 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phân công Tổ công tác gồm nhiều điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/1, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định Trần Đại là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp nêu trên và tiến hành triệu tập để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, Đại khai nhận khoảng 23h30 ngày 13/1, đối tượng điều khiển xe mô tô và mang theo bộ đồ nghề gồm búa, kìm, tua vít, cờ lê,… đi trộm cắp.

Đến khoảng 0h30 ngày 14/1, phát hiện Công ty Good Food không có người trông coi, khu vực vắng người qua lại, đối tượng dùng búa đập vỡ cửa kính bên hông, đột nhập vào bên trong.

Tại đây, gã "đạo chích" tháo rời CPU máy tính và lấy thêm nhiều tài sản giá trị rồi tẩu thoát. Sau khi gây án, Trần Đại mang toàn bộ tài sản về cất giấu tại nơi ở, sau đó lần lượt đem bán tại một số cửa hàng điện tử trên địa bàn thành phố, thu lợi hơn 50 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô, 1 bộ máy ảnh Sony, 1 bộ đồ nghề dùng để gây án, số tiền mặt 3,7 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã hoàn tất thủ tục, bàn giao đối tượng cùng hồ sơ, tang vật cho Công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục thụ lý.