Bắt giữ kẻ vờ giúp người bị tai nạn rồi móc trộm điện thoại ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định tạm giữ hình sự Đ.V.C (SN 1982, trú tại xã Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 7/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc người đàn ông giả vờ giúp người gặp tai nạn rồi lấy trộm điệ thoại khiến dư luận bức xúc.

Theo nội dung đoạn clip, khi đôi nam nữ đang sang đường thì bị xe máy lao tới tông trúng, khiến nam thanh niên bị hất văng xuống mặt đường và được người dân dìu vào lề. Lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác màu đỏ - đen dừng xe máy lại hỏi thăm, tỏ ra hỗ trợ nạn nhân.

Tuy nhiên, người này sau đó liên tục sờ soạng túi áo, túi quần của nạn nhân để lục tìm tài sản. Lợi dụng lúc nạn nhân còn hoảng loạn, chưa kịp phản ứng, đối tượng đã trộm chiếc điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sự việc được camera an ninh của nhà dân và cửa hàng nội thất gần đó ghi lại rõ nét, từ khuôn mặt, trang phục đến biển số xe máy. Ngay khi clip lan trên mạng xã hội ngày 7/1, hàng nghìn bình luận bày tỏ phẫn nộ trước hành vi “giả nhân giả nghĩa” và kêu gọi truy tìm đối tượng.

Đ.V.C giả vờ giúp người bị tai nạn rồi móc trộm điện thoại. (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Công an phường Tự Lạn triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Đến 8h30 ngày 9/1, Công an phường Tự Lạn điều tra làm rõ, vận động Đ.V.C (SN 1982, trú xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ Đ.V.C để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.