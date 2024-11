FRISO GOLD PRO nhập khẩu có mặt tại chuỗi cửa hàng mẹ và bé hàng đầu Tây Nam Bộ

(VTC News) -

Vừa qua, Friso, nhãn hàng sữa nhi thuộc công ty FrieslandCampina Việt Nam tiến hành ký kết hợp tác chiến lược cùng hàng loạt các chuỗi cửa hàng Mẹ và Bé có quy mô lớn trên cả nước nhằm phân phối dòng sản phẩm sữa siêu cao cấp FRISO GOLD PRO đến rộng rãi người tiêu dùng cả nước, đặc biệt là thị trường khu vực Tây Nam Bộ.

FRISO GOLD PRO là dòng sản phẩm dinh dưỡng độc quyền được nhập khẩu 100% từ Hà Lan với công thức tối ưu dành riêng cho trẻ em Việt, hỗ trợ trẻ tiêu hóa tốt, hấp thu dinh dưỡng hiệu quả và tăng cường đề kháng tự nhiên.

Đồng hành cùng An Bé Bé, chuỗi mẹ & bé lớn nhất Bạc Liêu

Chính thức ra mắt dòng sản phẩm FRISO GOLD PRO tại các cửa hàng An Bébé.

Cùng chung mục tiêu và định hướng mang đến những điều tốt nhất cho trẻ em và người tiêu dùng tại Bạc Liêu, FRISO cùng An Bé Bé ‘bắt tay’ hợp tác phân phối dòng sản phẩm siêu cao cấp FRISO GOLD PRO.

Chia sẻ lý do hợp tác cùng nhãn hàng Friso, nhà sáng lập thương hiệu An Bébé, bà Trần Yến Ngọc, cho biết: “Với châm ngôn hoạt động mang đến những sản phẩm chất lượng cho mẹ và bé, An Bébé đã tìm hiểu rất kỹ và hoàn toàn tin tưởng công thức và chất lượng vượt trội của dòng sản phẩm FRISO GOLD PRO 100% nhập khẩu từ Hà Lan này.

Khi chính thức hợp tác cùng Friso - là một trong các nhãn hiệu sữa trẻ em hàng đầu trên thế giới và tại Việt Nam, tôi cảm thấy rất vinh dự và tin rằng dòng sản phẩm này sẽ nhanh chóng nhận được sự quan tâm đón nhận từ đông đảo khách hàng. Đến với An BéBé, khách hàng luôn xứng đáng nhận được những sản phẩm chất lượng nhất và trải nghiệm tuyệt vời nhất."

Không chỉ dừng lại trên khuôn khổ mở rộng phân phối, FRISO cùng An Bé Bé hứa hẹn cùng nhau xây dựng những hoạt động bổ ích cho các mẹ bỉm Bạc Liêu trên hành trình nuôi con lớn khỏe.

Hợp tác với Mẹ & Bé Phương Nam, thương hiệu uy tín tại An Giang

Vào tháng 9/2024, hệ thống mẹ & bé Phương Nam trở thành kênh phân phân phối chính thức cho các sản phẩm sữa bột siêu cao cấp của Friso, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của các bậc làm cha mẹ khi chọn sản phẩm dinh dưỡng cho con trong những năm tháng đầu đời. Trong đó, nhãn hiệu sữa trẻ em FRISO GOLD PRO MỚI sẽ có mặt trên hệ thống bán lẻ này từ tháng 10/2024.

Là chuỗi hệ thống uy tín và lớn nhất khu vực Long Xuyên, An Giang, ông Vũ Thanh Bình – nhà sáng lập thương hiệu Mẹ & Bé Phương Nam, chia sẻ: "Định hướng kinh doanh tận tâm phục vụ, chúng tôi rất kĩ càng trong việc lựa chọn các nhãn sữa với sản phẩm chất lượng khi mang đến tay người tiêu dùng.

Với lần hợp tác này, Phương Nam hoàn toàn tin tưởng FRISO GOLD PRO sẽ là sản phẩm cao cấp, phục vụ được nhu cầu hàng đầu về TIÊU HÓA – ĐỀ KHÁNG của các bậc phụ huynh tại An Giang. Và mong rằng, Mẹ & Bé Phương Nam sẽ luôn đối tác đồng hành lâu dài cùng FRISO cho rất nhiều hoạt động hợp tác trong tương lai."

Ông Vũ Thanh Bình, nhà sáng lập thương hiệu Mẹ & Bé Phương Nam, ký kết hợp tác cùng đại diện nhãn hàng FRISO.

Mở rộng phân phối tại chuỗi Bé Cưng, lựa chọn uy tín cho các ba mẹ tại Long An

Trong chiến lược mở rộng phân phối tại các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, Long An là một trong những thị trường tiềm năng, đặc biệt là hệ thống mẹ và bé Bé Cưng. Tháng 10/2024, FRISO cùng Bé Cưng chính thức hợp tác phân phối dòng sản phẩm nhập khẩu Hà Lan – FRISO GOLD PRO cho các ba mẹ tại Long An.

Bà Võ Thúy Hằng, nhà sáng lập thương hiệu Bé Cưng chính thức hợp tác phân phối dòng sản phẩm FRISO GOLD PRO.

Chia sẻ cho sự hợp tác này, bà Võ Thúy Hằng - nhà sáng lập thương hiệu Bé Cưng, chia sẻ: ‘FRISO là thương hiệu sữa nhi quốc dân được rất nhiều các khách hàng tại Bé Cưng tin dùng. Chính vì thế, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng dòng sản phẩm FRISO GOLD PRO MỚI sẽ nhanh chóng nhận được sự quan tâm đón nhận từ khách hàng tại Bé Cưng.

Trên tinh thần hợp tác chiến lược lâu dài, tôi kỳ vọng sẽ cùng FRISO mang đến những dòng sản phẩm chất lượng hàng đầu cũng như tạo nên những hoạt động thiết thực giúp mẹ bỉm nuôi con phát triển khỏe mạnh và vững vàng hơn".

FRISO GOLD PRO giúp trẻ xây dựng và phát triển nền tảng đề kháng tự nhiên

Theo nhiều nghiên cứu trong những năm đầu đời, trẻ thường gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như ọc trớ, tiêu chảy, táo bón… ảnh hưởng đến sức khỏe của bé bởi hơn 70% cơ quan miễn dịch nằm trên đường tiêu hoá.

Là “ngôi nhà” của khoảng 100 triệu tế bào, hệ tiêu hóa đóng vai trò rất quan trọng giúp cơ thể tạo nên sức đề kháng khoẻ mạnh. Vì vậy, một chiếc bụng khỏe chính là chìa khóa để bé yêu phát triển cả thể chất lẫn tinh thần, tự do khám phá thế giới xung quanh.

Khởi nguồn từ thế mạnh hơn 150 năm kinh nghiệm toàn cầu trong ngành sữa và gần 30 năm đồng hành cùng Việt Nam của Tập đoàn mẹ FrieslandCampina, Friso thừa hưởng toàn bộ quy trình hoàn toàn khép kín từ chăn nuôi, sản xuất sữa nghiêm ngặt từ nông trại châu Âu đến khi được nhập khẩu về Việt Nam.

Friso Gold Pro giúp xây dựng và phát triển nền tảng đề kháng tự nhiên.

Tương tự các dòng sản phẩm FRISO GOLD, FRISO GOLD PRO cũng được sản xuất từ nguồn sữa chất lượng cao của các trang trại bò thuần chủng Châu Âu Holstein-Friesian được chăm sóc theo chế độ dinh dưỡng chuyên biệt tại các trang trại xanh hữu cơ lên đến hàng triệu hecta, nhờ đó cho cấu trúc đạm đặc biệt mềm, nhỏ, dễ tiêu hóa và hấp thu với bé.

Khác biệt nhờ quy trình bảo quản, sản xuất nghiêm ngặt được nghiên cứu và cải tiến liên tục bởi hơn 500 chuyên gia tại Hà Lan, cho phép sữa bột được sản xuất trực tiếp từ sữa tươi ngon nhất.

Và hơn hết là công nghệ khóa dưỡng chất độc quyền LOCKNUTRI giúp bảo toàn đến hơn 90% dưỡng chất tự nhiên trong sữa, từ đó dễ dàng thẩm thấu qua thành ruột giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn. Giúp giữ lại vị sữa mát thanh nhạt tự nhiên, giúp bé giảm nguy cơ sâu răng và béo phì.

Đáng chú ý, FRISO GOLD PRO MỚI được bổ sung hệ dưỡng chất độc quyền BIOPRO+. Đây là nhóm phức hợp quý gồm HMOs, Prebiotic và Probiotic giúp tăng lợi khuẩn để nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, từ đó thúc đẩy hệ tiêu hóa vững chắc và sức đề kháng tự nhiên cho trẻ.

Friso là thương hiệu sữa nổi tiếng thuộc tập đoàn FrieslandCampina tại Hà Lan, một tập đoàn sữa liên hợp lớn nhất trên thế giới với kinh nghiệm hơn 150 năm trong ngành sữa. Các sản phẩm của FrieslandCampina đã có mặt ở hơn 100 quốc gia trên thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, hỗ trợ phát triển toàn diện cho mẹ bầu và trẻ em. Tại Việt Nam, các sản phẩm sữa đầu tiên của thương hiệu Friso đã có mặt tại cửa hàng từ những năm 2002. Đến năm 2008, khi nhà máy sản xuất sữa công nghệ chuẩn Châu Âu của Tập đoàn được khánh thành tại Hà Nam, Friso chính thức được sản xuất & phân phối khắp các tỉnh thành của Việt Nam với nguồn nguyên liệu 100% đến từ trang trại bò sữa ở Hà Lan, Bỉ và Đức. Từ đó đến nay, Friso luôn là một trong những Thương hiệu sữa nhi uy tín hàng đầu về tiêu hóa và miễn dịch dành cho trẻ em Việt.